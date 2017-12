Energie verde mai scumpă, facturi mai mici?

Scandalul pe cota anuală obligatorie de energie electrică din surse regenerabile continuă, iar informaţiile sunt contradictorii. Guvernul susţine, într-un proiect de lege, o creştere pe factură ce ar urma să afecteze destul de serios populaţia, susţinând însă că de fapt nu va fi aşa, iar producătorii de energie verde sunt disperaţi din cauza cotelor prea mici impuse netransparent, care le-au afectat serios afacerile. Dacă nu înţelegeţi prea multe lucruri, încercăm să explicăm.

Concret, cota anuală obligatorie de energie electrică din surse regenerabile ar urma să crească în 2016 la 12,15%, de la 11,9% în 2015, iar impactul în factură pentru populaţie şi IMM-uri ar putea urca de la 35 lei/MWh la 43 lei/MWh, în urma exceptării unor consumatori mari. Astfel, ANRE a informat Guvernul asupra unui nivel al cotei obligatorii de 12,15%, adică un impact asupra consumatorului de 35 lei/MWh. Începând de la mijlocul anului, Guvernul a emis, însă, acorduri de exceptare pentru mai mulţi consumatori mari de energie, astfel că presiunea este transferată asupra consumatorilor neexceptaţi - populaţie şi IMM-uri.

CE, MULŢUMITĂ SAU NU? Conform directivei Comisiei Europene privind promovarea utilizării energiei verzi, România are de îndeplinit ca obiectiv național pentru 2020 o pondere a energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie de 24%. Potrivit unui raport al CE de la mijlocul lunii iunie, România a depăşit traiectoria orientativă stabilită, cu o pondere a energiei regenerabile în total de 23,9% în 2013 şi 22,8% în 2012, faţă de obiectivele de 19,7%, respectiv 19%. „În condiţiile îndeplinirii obiectivelor intermediare asumate, creşterea în continuare a eforturilor consumatorilor finali pentru susţinerea energiei electrice din surse regenerabile nu se justifică”, se arată în nota de fundamentare a proiectului Hotărârii de Guvern.

LOVITURĂ DE GRAŢIE Şi sună corect. Doar că reprezentanții asociațiilor din domeniu acuză faptul că menținerea cotei de certificate verzi la un nivel foarte mic pentru al treilea an consecutiv reprezintă o lovitură de grație pentru o mare parte dintre producătorii de energie verde. „Într-un prim demers comun de salvare a producătorilor, cele cinci asociații ce reprezintă industria energiei regenerabile reclamă, la unison, noua cotă anuală obligatorie. Această cotă a fost stabilită de ANRE la 12,15%, față de 17% cât era inițial stabilit în Legea 220, în baza căreia toți producătorii și-au făcut planurile de afaceri. Menținerea cotei la un nivel foarte mic pentru al treilea an la rând este lovitura de grație pentru o mare parte dintre producătorii de energie din surse regenerabile”, se arăta într-un comunicat al asociațiilor. Potrivit Organizației Patronale a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România - PATRES, în 2015, cota anuală obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie a fost redusă la 11,9% , față de 17% cât era stabilit în Legea 220. Singurul comentariu al Ministerului Energiei a fost acela că, în perioada imediat următoare, va organiza dezbateri cu toată lumea implicată.

„O scădere interesantă...”

Preşedintele ANRE, Niculae Havrileţ, a declarat că preţul electricităţii la consumator va scădea cu 5 - 6% la 1 ianuarie, după reducerea tarifelor de distribuţie, a bonusului de cogenerare şi scăderii TVA. „O scădere de 5% ar fi de 20 de lei plus TVA. Iar TVA nu va mai fi 24%, de la 1 ianuarie va fi 20%, deci e o scădere interesantă”, a afirmat şeful ANRE.

În prezent, costul unui megawatt, echivalent cu consumul mediu anual al unui apartament, este de aproximativ 400 de lei plus TVA. Populaţia urbană consumă între 2 şi 3 MW pe an, dar în localităţile rurale, consumul este mult sub 1 MW anual, chiar şi sub 0,5 MW/an.