Energie verde pentru încălzirea unor clădiri de interes local

Sub teroarea faptului că ar putea ajunge să pună lacătul pe uşile primăriilor, edilii şefi ai administraţiilor locale deschid orice portiţă care le permite reducerea cheltuielilor. Conform afirmaţiilor unor primari, singurul mod în care mai pot fi reduse cheltuielile ar fi apelarea la surse neconvenţionale de încălzire a obiectivelor de interes local: şcoli, grădiniţe, biserici, cămine culturale sau sedii ale administraţiilor publice locale. „Încercăm să reducem cât mai mult cheltuielile pentru că şi aşa avem bani puţini în vistierie. Abia dacă ne ajung să supravieţuim de la o lună la alta“, a declarat primarul comunei Cuza Vodă, Eugen Dumitru. Prin urmare, angajaţii Primăriei din comuna constănţeană au întocmit un dosar pentru implemetarea unui proiect privind încălzirea şcolii, a grădiniţei şi a sediului primăriei din localitate folosind energie verde. Mai exact, desupra fiecărei clădiri vor fi montate panouri solare. Un astfel de proiect va reduce cheltuielile privind încălzirea obiectivelor de interes local cu 50 până la 70%. Concret, după implementarea proiectului, Primăria Cuza Vodă va economisi până la 175 milioane de lei în fiecare an pentru încălzire. „Am depus proiectul la Ministerul Mediului şi aşteptăm ca dosarul nostru să fie analizat. Sperăm să primim finanţarea care se ridică la 1,077 milioane de lei, la care se vor mai adăuga aprox. 230 mii de lei din partea Consiliului Local reprezentând cofinanţarea. Preferăm să asigurăm cofinanţarea acestui proiect şi să economisim în fiecare an banii pe care i-am da pe combustibil“, a mai spus Eugen Dumitru, care a adăugat că prin acest proiect vor fi montate instalaţii de căldură şi apă caldă în toate cele trei instituţii. Pe lângă cheltuielile legate de combustibil, administraţia locală economiseşte şi banii pe care i-ar acorda lunar unui angajat care ar fi trebuit să supravegheze şi să întreţină centrala termică. În plus, pericolul ca gazele produse de cărbuni şi lemne să îi afecteze pe cei mici ar fi redus substanţial.