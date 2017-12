Engelbert Humperdinck va concura la Eurovision

Legendarul cântăreţ Engelbert Humperdinck va reprezenta Marea Britanie la concursul Eurovision 2012, urmând să interpreteze o melodie realizată împreună cu muzicienii care compun pentru James Blunt şi pentru trupa Train. În vârstă de 75 de ani, Engelbert Humperdinck a acceptat propunerea BBC de a cânta la Eurovision, în condiţiile în care Marea Britanie nu organizează o preselecţie naţională pentru alegerea reprezentantului la concurs. Cântâreţul afirmă că a acceptat propunerea fără nicio ezitare şi că este mândru să reprezinte Marea Britanie. Finala Eurovision 2012 va avea loc la 26 mai, în Azerbaidjan, la Baku. Ultima ediţie Eurovision câştigată de Marea Britanie a fost cea din anul 1997, datorită piesei ”Love Shine A Light”, cântată de Katrina and the Waves.

Pe numele său real Arnold George Dorsey, artistul şi-a început cariera în anul 1965. Doi ani mai târziu, a devenit cunoscut în toată lumea, datorită propriei versiuni a piesei ”Release Me”, una dintre cele mai populare melodii din istoria muzicii pop. Alte piese de succes din cariera lui sunt ”The Last Waltz” şi ”A Man without Love”. În 1989, Engelbert Humperdinck a primit o stea pe Bulevardul Faimei şi un Glob de Aur la categoria Cel mai bun artist al anului. Tot în acelaşi an, a lansat un album cu piese compuse de germanul Dieter Bohlen, fondatorul duetului Modern Talking. Numele său de scenă a fost ales după cel al compozitorului german care a scris, printre altele, opera ”Hansel şi Gretel”.