Engelbert Humperdink soseşte în România

Celebrul cântăreţ britanic Engelbert Humperdinck va susţine, mâine seară, un concert extraordinar la Sala Palatului din capitală. Reprezentaţia sa este unul dintre cele mai aşteptate evenimente muzicale ale sfârşitului de an din România. Acesta soseşte în ţară, astăzi, cu o zi înainte de spectacolul programat la Bucureşti şi va pleca apoi spre Rusia, unde va susţine următorul său concert, pe 5 decembrie.

Engelbert Humperdinck a transmis, înainte de venirea sa în România, un mesaj video pentru toţi românii dornici să-l urmărească live. Mesajul în limba engleză este unul caracteristic britanicilor, adică scurt şi respectuos: „Bună, sunt Engelbert Humperdink şi abia aştept să fiu în Bucureşti pe 3 decembrie... Ne vedem atunci!”.

Cântăreţul britanic Engelbert Humperdinck s-a născut la 2 mai 1936, în Madras, azi Chennai, India. Numele său real este Arnold George Dorsey şi a fost crescut în Leicester, Anglia. La vârsta de 11 ani studia saxofonul, iar în adolescenţă a început să cânte vocal în cluburi de noapte. Prima înregistrare a avut-o în 1958, cu melodia „I\'ll Never Fall in Love Again”. Reputaţia lui s-a consolidat treptat în anii ’60, iar în anii ’80 deja consemna apariţii cinematografice. Are o stea pe Hollywood Walk of Fame din 1989, iar în 2004 a publicat cartea „What\'s in a name: an autobiography”.