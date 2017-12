Englezii s-au „ouat” pe piesa lui Cezar

După ce, în presa naţională, au apărut, luna trecută, reacţii ironice faţă de piesa „It’s My Life”, interpretată de contratenorul Cezar Ouatu, cu care România participă la Eurovision 2013, printre cei mai acizi contestatari la adresa sa aflându-se editorialistul Cristian Tudor Popescu, acum a venit şi rândul presei britanice să... comenteze. Jurnaliştii cotidianului britanic „The Mirror” au analizat toate piesele care vor participa la concursul muzical Eurovision 2013, acordând nota… 2 piesei României.

Articolul în cauză începe cu o ironie, menţionându-se faptul că la acest spectacol este „apreciată” varietatea stilurilor şi că interpretul nostru are toate şansele să iasă în evidenţă. „El deformează începutul ca un cântăreţ surescitat de restaurant, înainte să lanseze un falset care ar putea sparge pahare. În plus, versurile sunt foarte siropoase, iar adăugarea unor elemente din muzica electronică nu va reuşi să salveze cântecul. „It\'s My Life” este atât de groaznic încât sper să ajungă în finală, însă mă îndoiesc că va reuşi această performanţă”, conchid jurnaliştii de la „The Mirror”.

Cezar Ouatu va intra în a doua semifinală a concursului, care se va desfăşura pe 16 mai, la Malmo. Finala internaţională Eurovision va avea loc pe 18 mai şi va putea fi urmărită la TVR.