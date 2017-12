Englezii se tem de loteria penalty-urilor

Englezii tremură înaintea sfertului de finală cu Italia, programat duminică, de la ora 21.45, la Kiev, cu gândul că s-ar putea ajunge la loviturile de departajare. Tradiţia nu ţine cu reprezentativa Albionului, care a pierdut cinci din cele şase partide de la turneele finale cînd calificarea s-a decis la punctul cu var. Singura amintire plăcută se leagă de întâlnirea cu Spania, din sferturile de finală ale Campionatului European din 1996, când Anglia a reuşit să obţină biletele pentru semifinale, unde a cedat tot la penaltyuri.

„Am pierdut atâtea meciuri la loviturile de departajare, încât totul s-a transformat într-o fobie naţională. Când antrenezi echipa Angliei, istoria contează enorm. Tot ce facem acum este comparat cu ceva din trecut. Din păcate, am pierdut două semifinale importante la penalty-uri, astfel că orice antrenor care va pregăti Anglia în următorii 20 de ani va fi întrebat de acest lucru. Sau am putea să mai şi câştigăm la loviturile de departajare. La finalul fiecărui antrenament am rămas să exersăm de la punctul cu var, ceea ce demonstrează că am luat în serios acest subiect. Nimic nu seamănă însă cu ceea ce se întâmplă într-un meci oficial. Când contează cu adevărat, importante sunt tăria de caracter, concentrarea şi încrederea. Te pregăteşti cu gândul că într-o zi un penalty poate face diferenţa, dar, din experienţă mea, ştiu că totul se reduce la stăpânirea de sine a fiecărui jucător. Am văzut ratând jucători mari, dar şi fotbalişti care nu erau priviţi ca mari executanţi şi au transformat fără probleme”, a explicat Hodgson.