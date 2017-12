Englezul Joe Perry a câştigat primul trofeu major al carierei

Joe Perry s-a impus în Marea Finală Players Championship, turneu care a avut loc la Bangkok, în Thailanda, şi în a cărui finală l-a învins pe galezul Mark Williams cu 4-3. Pentru englezul în vârstă de 40 de ani, acesta este primul trofeu major dintr-o carieră începută în anul 1991. În urma victoriei din Asia, Perry a primit un cec în valoare de 100.000 de lire sterline.

Williams a început excelent finala şi a condus cu 3-0, însă Perry a restabilit egalitatea grație unor mari greșeli comise de galez. În jocul decisiv, Perry a atacat imediat după deschiderea lui Williams şi a trimis o bilă roşie în buzunar, declanşând un break care a avut valoarea de 54 de puncte. A venit o ratare a englezului la o lovitură cu sprijinul, apoi Williams a adunat doar şapte puncte şi a ratat la rândul său, iar Perry a închis jocul cu un break de 24 de puncte. „Joc snooker de la vârsta de 12 ani şi tot ce mi-am dorit este să câştig un turneu major. Când am pierdut cu 10-9 finala Clasicului Wuxi, mi-am spus că aceea a fost şansa mea. Sunt fericit că în sfârşit am reuşit să câştig un turneu important”, a declarat Perry la finalul întâlnirii de la Bangkok. El mai câştigase în carieră două turnee de categorie mică, Openul Yixing în 2013 şi Openul Xuzhou în 2015, plus alte câteva competiţii invitaţionale, printre care Campionatul Merseyside în 2004.