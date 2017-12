Eolienele, o şansă de dezvoltare a comunelor din judeţ

PROIECTE DE PARCURI EOLIENE Primarul de la Saraiu, Vasile Băjan, are planuri mari pentru dezvoltarea comunei în fruntea căreia se află deja la al treilea mandat. El spune că amenajarea parcurilor cu turbine eoliene reprezintă singura modalitate de creare a locurilor de muncă pentru locuitorii din cele trei sate care fac parte din unitatea administrativ-teritorială (Saraiu, Dulgheru şi Stejaru) şi pentru atragerea banilor la bugetul local. În lipsa banilor de la Guvern, primarul crede că soluţia este atragerea fondurilor, fie de la bugetul de stat, fie de la UE. Băjan spune că are în derulare mai multe proiecte legate de amenajarea unor parcuri eoliene în comună, aflate în diverse stadii de realizare. Unul dintre proiecte care se află într-un stadiu avansat şi doar aşteaptă să fie pus în funcţie îl reprezintă trei stâlpi de eoliene de mici dimensiuni, ridicaţi în apropierea unor case situate la ieşirea din localitatea Saraiu. Investiţia a fost posibilă cu sprijinul unor investitori francezi care vor ridica un parc eolian pe raza terenurilor extravilane ale comunei. „Investitorii francezi s-au oferit să ne dea 100.000 de euro pentru necesităţile noastre din comună, însă eu le-am sugerat să ne ajute altfel decât să ne dea bani şi să realizeze ei o investiţie mai mică de banii pe care ni i-ar fi dat. Aşa au apărut cei trei stâlpi de eoliene mai mici. Unul are 10 kilowaţi, unul cinci kilowaţi, iar al treilea are 1,6 kilowaţi. Acum aşteptăm să primim avizul de la Enel pentru a ne racorda la reţea cu cele trei eoliene. De peste o lună, avem depusă cererea, dar eu zic că până la urmă reuşesc”, a declarat încrezător primarul, deşi face parte din edilii păţiţi din judeţ pentru că a întâmpinat probleme cu licitaţii contestate la proiectul depus prin Programul „Casa Verde”.

PRINCIPII PORTOCALII: DOAR MĂRIRI DE TAXE Primăria mai are în plan ridicarea a încă două eoliene, una de 200 de kilowaţi şi alta care va funcţiona pe unde medii, de 30 de kilowaţi. „Acum lucrăm să vedem care e consumul mediu pe localitate pentru că vreau să văd dacă pot acoperi consumul pe toată localitatea cu cele două eoliene pe care vreau să le ridic, dar şi cele trei mai mici. Scopul meu este ca oamenii să nu mai plătească curentul”, a declarat edilul din Saraiu. Gândul primarului este să-i ajute pe oamenii din comună să aibă o viaţă mai uşoară. „Noi trebuie să umblăm la buzunarele oamenilor, să plătească mai puţin la utilităţi, nu să mărim valoarea taxelor şi impozitelor locale. Nu înţeleg principiul pe care merg actualii guvernanţi. Ei măresc taxele şi drept urmare oamenii vor plăti mai puţin şi la bugetul de stat vor fi mai puţini bani”, a mai spus Băjan.