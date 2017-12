Epava elicopterului prăbuşit în lacul Tăureni, scoasă din apă

Elicopterul prăbuşit luni seară în lacul Tăureni, din judeţul Mureş, a fost scos din apă, ieri, de elicopterul de intervenţie trimis de MAI, epava fiind depusă pe un teren din apropiere. Întreaga operaţiune a fost îngreunată de vântul puternic. Elicopterul prăbuşit a fost depus pe un teren din apropierea lacului. Reprezentanţii MAI au ajuns la Tăureni în jurul orei 11.30, dar au analizat, timp de o oră, procedurile prin care să acţioneze, întrucât în zonă vântul bătea cu putere. Epava elicopterului are aproximativ 1.800 de kilograme, greutate la care se adaugă mâlul şi apa strânse în aparat. Aceasta urmează să fie analizată de specialişti, dar şi de reprezentanţi ai asiguratorului. Elicopterul Inspectoratului General de Aviaţie al MAI este dotat cu un dispozitiv de transport sarcini exterioare acroşate ce permite transportarea unor încărcături exterioare de până la trei tone. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Mureş, Mihai Gagyi, ultima victimă a accidentului de elicopter de la Tăureni a fost găsită ieri, în jurul orei 8.10, la circa zece metri distanţă de elicopter, care se afla încă în apă. Un elicopter s-a prăbuşit, luni seară, în zona lacului Tăureni, din judeţul Mureş, cinci persoane pierzându-şi viaţa, iar una fiind rănită, respectiv o femeie, care este internată la Clinica de Neurochirurgie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, unde va rămâne cel puţin 24 de ore. Omul de afaceri Sorin Ţerbea se afla în elicopterul prăbuşit, alături de trei afacerişti germani, o angajată de-a sa şi pilotul, aparatul de zbor prăbuşindu-se la câteva minute de la decolare, declara primarul din Tăureni, Ovidiu Petru Oltean. El preciza că Sorin Ţerbea şi cei trei oameni de afaceri germani au făcut, luni după-amiază, o vizită la o fabrică de mobilă din localitate. Conform sursei citate, aparatul de zbor s-a prăbuşit în lac la trei-patru minute de la decolare, la circa două sute de metri distanţă de locul din care plecase. Sorin Ţerbea era reprezentantul cluburilor de fotbal în sală în Comitetul Executiv al FRF şi patron al echipei Cityu's Târgu Mureş. În mai 2013, omul de afaceri Sorin Ţerbea a fost achitat într-un dosar de corupţie din arbitraj, în care era judecat pentru dare de mită în formă continuată, în urma unei decizii a Curţii de Apel Bucureşti, hotărârea nefiind însă definitivă. Alături de acesta a mai fost achitat fostul şef al arbitrilor Vasile Avram, judecat pentru luare de mită în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. În octombrie 2011, Vasile Avram, fost preşedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA) din cadrul Federaţiei Române de Fotbal, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie pentru luare de mită în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în legătură directă cu o infracţiune de corupţie, iar omul de afaceri Sorin Ioan Ţerbea, pentru dare de mită în formă continuată. În acelaşi dosar au fost judecaţi Adrian Penciu, avocat în Baroul Giurgiu, acuzat de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi favorizarea infractorului, ambele în legătură directă cu o infracţiune de corupţie, Vasile Constantin Chiorean, recepţioner la un hotel din Târgu Mureş deţinut de o societate controlată de Ţerbea, acuzat de complicitate la dare de mită şi la luare de mită, precum şi Nicolae Iacobescu, acuzat de complicitate la dare de mită şi la luare de mită, ambele în formă continuată. Potrivit rechizitoriului procurorilor, în 21 mai 2011, în condiţiile exercitării atribuţiilor de serviciu ca supervizor la meciul de fotbal FCM Târgu Mureş - Universitatea Cluj, din cadrul etapei a 34-a a Ligii I de fotbal, Vasile Avram a primit de la Sorin Ţerbea suma de 19.000 de euro în scopul delegării unor arbitri agreaţi de echipa de fotbal din Târgu Mureş, la jocurile ediţiei de campionat 2011-2012. În 25 septembrie 2011, Tribunalul Bucureşti a dispus arestarea preventivă a lui Avram şi Ţerbea, ei fiind eliberaţi în 21 noiembrie.