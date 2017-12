Epica va concerta la Festivalul ARTmania

Olandezii de la Epica vor concerta, pe 10 august, la Festivalul ARTmania de la Sibiu, în cadrul turneului de lansare a noului album, „Requiem for the Indifferent”. Pe scenă vor mai face show formaţiile Trail of Tears şi Die Toten Hosen.

Membrii trupei Epica vor lansa noul album în luna martie, acesta conţinând 13 piese cu mesaje dedicate încercărilor prin care trec oamenii din zilele noastre, susţinute de compoziţiile lor instrumentale inconfundabile.

Producătorul german Sascha Paeth a realizat şi acest album al formaţiei Epica, la studioul său de înregistrări din Wolfsburg. Sascha Paeth mai lucrează pentru grupuri de artişti precum Edguy, Kamelot, Rhapsody, Avantasia, Lunatica. Coperta albumului este creaţia controversatului artist german Stefan Heilemann, semnatarul pictorialului „Design your Universe”, cunoscut şi pentru colaborările cu formaţiile Nightwish, Pain, Sons of Season, Atrocity, Leaves\' Eyes, MaYaN sau Indica.