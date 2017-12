Epidemia de insolvenţă se extinde

Numărul firmelor care au intrat în insolvenţă în octombrie s-a dublat faţă de septembrie, astfel că, în primele zece luni ale anului, numărul total de cazuri a ajuns la 23.543, urcând cu aproape 8% faţă de aceeaşi perioadă din 2012, a anunţat ieri Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). „În octombrie, au intrat în insolvenţă 3.323 de firme, mai mult decât dublu faţă de septembrie, când 1.536 de companii au ajuns în imposibilitatea de a-şi achita datoriile”, notează cei de la ONRC. Bucureşti şi Bihor conduc în topul judeţelor cu cele mai multe insolvenţe în acest an, cu 2.959 (în creştere cu 13,46% faţă de 2012), respectiv 1.366 (plus 25,67%), urmate de Galaţi - 1.293 (plus 37%). Cele mai puţine insolvenţe au fost consemnate în Călăraşi - 167 şi Harghita - 191. „Cele mai multe firme care s-au confruntat cu dificultăţi financiare sunt în continuare cele din comerţ (8.296 de cazuri, plus 8,6% faţă de 2012) şi construcţii (3.128, plus 3%). Alte domenii afectate de insolvenţă sunt HoReCa (2.667 cazuri, scădere cu 21% faţă de anul trecut) şi industria prelucrătoare (2.575 cazuri, plus 5%)”, potrivit ONRC. La finele lui octombrie, în România erau active circa un milion de firme.