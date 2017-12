Epidemie de ieftinire, în Europa

Preţurile de consum din Marea Britanie au scăzut, în aprilie, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, fiind pentru prima oară în mai mult de jumătate de secol când rata anuală a inflaţiei coboară sub zero. Oficiul britanic de statistică a anunțat ieri că prețurile au coborât cu 0,1%, pe fondul declinului prețurilor alimentelor și energiei. Inflația core, care exclude alimentele și energia, a încetinit astfel la 0,8%, cel mai mic nivel din ultimii 14 ani. Și zona euro, dar și statele din restul UE se confruntă cu „probleme“ similare. În România, inflația este estimată să coboare sub zero, după aplicarea reducerii TVA la alimente, de la 1 iunie.