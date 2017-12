„Epi-grafica”, artă, arheologie, mesaj

Generosul spaţiu pe care îl oferă Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian” din Bucureşti a găzduit, la începutul acestei săptămâni, vernisajul celei de-a treia expoziţii personale a pictoriţei Flavia Lupu. Cele 14 lucrări realizate de tânăra artistă, reunite sub titulatura „Epi-grafica”, au bucurat privirea şi sufletul unui public numeros şi select. Un mic recital instrumental, puternic aplaudat de cei prezenţi, a constituit surpriza evenimentului, oferită de doi instrumentişti ai orchestrei Teatrului Naţional de Operetă.

Autoarea expoziţiei este Flavia Lupu, studentă la master în an terminal, la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti şi lucrează sub îndrumarea conf. univ. dr. Petru Lucaci, vicepreşedinte la Uniunii Artiştilor Plastici din România. Flavia a absolvit Specializarea Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative a Facultăţii de Arte din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, unde a lucrat sub îndrumarea lect. univ. dr. Gheorghe Caruţiu. Şeful catedrei de Arte Plastice şi Decorative, conf. univ. dr. Daniela Ţurcanu-Caruţiu, o prezintă pe Flavia ca fiind unul dintre cei mai serioşi şi mai talentaţi studenţi care au absolvit la Constanţa, fapt demonstrat de activitatea sa remarcabilă din expoziţii personale, de grup sau simpozioane naţionale şi internaţionale. Astfel, se pot aminti expoziţiile personale de la Institutul Cultural Român, Filiala Szeged, Centrul Cultural Românesc Gyula. De asemenea, trebuie menţionată participarea sa la importante expoziţii de grup: „Forma universului dantesc - Poetica vizuală ‘Divina Commedia’. Incursiune plastică în universul lui Dante Alighieri pornind de la ideea lui H. R. Patapievici”, expoziţia masteranzilor anului I de la Universitatea de Arte Bucureşti, de la Galeriile Orizont, expoziţia de la Veneţia, de la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică - „Lo spazio di Dobrugia nell ambito della modernita”. Flavia Lupu s-a remarcat, de asemenea, la expoziţia proiectului româno-ucrainean „Cooperation in Bilateral International Project ‘Black Sea Universities Network’”, la expoziţia de artă religioasă, Galeriile „President” Mangalia, expoziţia pe temă istorico-arheologică „Arhetip”, de la Galeriile „President”, Mangalia şi Salonul Naţional al Studenţilor Tulcea.

Petru Lucaci vede, în actualul stadiu, o evoluţie a studentei sale, o plasare interesantă în zona contemporană, în care s-au sedimentat toate acumulările din perioada de formare ce provin atât de la şcoala de pictură constănţeană, cât şi bucureşteană. Contextualizând, preocuparea pentru mijloacele imaginii picturale de a opera cu elemente ce au o încărcătură semnificantă devine extrem de importantă în transmiterea intenţiei artistice către un public asaltat de informaţie.

Potrivit conf. univ. dr. Daniela Ţurcanu-Caruţiu, simbolul aparţine reprezentării indirecte a lumii, fiind un fenomen de abstracţie, un mod de economisire a unor operaţii mentale. Şeful catedrei de Arte Plastice şi Decorative a Universităţii „Ovidius” observă: „Lucrările Flaviei Lupu abordează simbolurile extrase din zona arheologiei de la Histria, Adamclisi, Tomis (Constanţa de astăzi), arătându-ne cum, prin compuneri, descompuneri, asocieri multiple, izolări sau integrări ale elementelor alese, plasate inedit, când în vid, când într-un peisaj real, când într-unul fantastic, se poate ajunge la o imagine complexă cu multiple semnificaţii, cu profundă încărcătură emoţională şi cum pot aceste imagini captate să fie transmise privitorului. Flavia Lupu pune problema restructurării unor mesaje preexistente, folosind reinterpretarea prin mijlocul picturii. Artista propune, astfel, un anumit conţinut, care, prin analogie cu cel preluat, transformă elementele plastice într-un ansamblu, într-un tot unitar. Astfel, principiul adoptat este cel exprimat de Paul Klee - ‘imaginea este un obiect artificial’ al cărui scop nu este ‘de a reda vizibilul, ci de a face vizibil’”.

Flavia prezintă expoziţia ca fiind o simplă şi în acelaşi timp, complexă referire la ramura arheologiei care se ocupă de citirea inscripţiilor de pe pietre şi de pe alte materiale, de aceea a intitulat-o „Epi-grafica”.

Pentru a sugera diferitele spaţii materiale, imateriale, Flavia Lupu foloseşte tehnica mixtă, combinând tencuiala decorativă cu granulele de marmură, pasta acrilică şi culorile de ulei pe suport de pânză întinsă pe saşiu. Scopul urmărit de artistă este de a repune în discuţie trecutul, de a-l aduce în contemporan, printr-un procedeu de mimare a realităţii, utilizând relaţia dintre real şi fals.

„Lucrările au o gamă cromatică variată, întâlnindu-se astfel culori puternice puse în alăturare, tonuri rafinate şi subtilă monocromie, care redau, între decorativ şi pictural, un univers în care scrierea pe două registre sub formă de cifre, litere, fire de iarbă, intervine ritmic, alcătuind, în tendinţa experimentalistă de sorginte hiperrealistă, în sensul amănuntului fotografic, un tablou unificator. În acest mixaj de imagini, semnele plastice au sens, au direcţie, au încărcătură emoţională, dar numai descifrarea lor, citirea lor poate transmite mesajul deplin”, a concluzionat conf. univ. dr. Daniela Ţurcanu Caruţiu.