„Episcopul german de lux” scapă de acuzaţii

Procurorii germani au decis să renunţe la acuzaţiile împotriva episcopului de Limburg, după ce acesta a acceptat să plătească suma de 20.000 de euro. Franz-Peter Tebartz-van Elst era suspectat că a minţit sub jurământ cu privire la o serie de zboruri efectuate în India. În mod oficial, episcopul romano-catolic s-a dus în India pentru a vizita o serie de aziluri pentru persoanele fără adăpost, numai că a ales să călătorească doar la clasa business, iar biletele au costat uneori la fel de mult ca şi donaţiile care s-au făcut către aşezămintele oamenilor sărmani. Ca să scape de investigaţie a preferat să plătească suma cheltuită nejustificat. În plus, presa germană l-a pus la zid pentru cheltuirea a peste 31 de milioane de euro pentru lucrările de reabilitare a reşedinţei episcopale din Limburg. „Episcopul de lux”, aşa cum a fost botezat ironic de presă, nu are parte să locuiască în somptuoasa reşedinţă pentru că Papa Francisc i-a ordonat să se reculeagă într-o mănăstire cât se poate de modestă, perioadă în care este suspendat. În plus, reşedinţa episcopală de la Limburg va fi transformată într-o cantină socială, unde cei nevoiaşi vor primi o masă caldă.

În Germania, Biserica, indiferent dacă este vorba despre cea protestantă sau de cea romano-catolică, nu primeşte bani de la stat, ci direct de la contribuitori. Cetăţenii germani au la dispoziţie posibilitatea de a se înregistra voluntar ca şi cotizanţi către biserica din ritul ales din parohia lor şi donează o sumă fixă, minimă, percepută ca o taxă, sau pot opta pentru donaţii suplimentare.