Epopeea singurului papirus din România

Istoria singurului papirus din România nu va mai fi, de acum încolo, o „necunoscută” pentru pasionaţii de arheologie din ţară, dar şi de peste hotare, datorită cercetătorului ştiinţific dr. Sorin Marcel Colesniuc. Acesta a aşternut pe hârtie povestea preţiosului artefact din secolul al IV-lea î. Hr, descoperit în anul 1959, cu care Muzeul de Arheologie „Callatis” din Mangalia se mândreşte.

Volumul, intitulat simplu „Istoria singurului papirus descoperit în România”, va fi lansat astăzi, de la ora 20.00, la el „acasă”, la Mangalia, în cadrul celei de-a XVI-a ediţii a Târgului Estival de Carte, care se desfăşoară la Casa de Cultură din localitate. Cartea va fi prezentată de decanul Facultăţii de istorie a Universităţii din Bucureşti, prof. univ. dr. Adrian Cioroianu, dar şi de poeta Emilia Dabu, membră a Uniunii Scriitorilor din România şi preşedintele Clubului Artelor „Solteris” din Mangalia.

DISTRUS ÎN ROMÂNIA, RESTAURAT ÎN RUSIA „În anul 2009, când am devenit directorul Muzeului de Arheologie „Callatis” Mangalia, mi-am propus să regăsesc şi să readuc în ţară singurul papirus antic descoperit în ţara noastră, artefact considerat pierdut, timp de 52 de ani, de către toţi oamenii de ştiinţă din România. Subliniez că realizarea acestui obiectiv nu ar fi fost posibilă fără susţinerea lui dr. Ion Pâslaru”, a declarat şeful Muzeului „Callatis”, dr. Sorin Marcel Colesniuc. În volumul care însumează 112 pagini, cercetătorul ştiinţific prezintă modul în care a fost descoperit papirusul şi motivele pentru care a fost trimis la Moscova, la restaurare. Informaţiile apărute în ultima jumătate de secol, în literatura ştiinţifică de specialitate din România şi din Rusia, nu sunt de neglijat, mai ales că ele erau contradictorii. Astfel, în vreme ce în România se scria că papirusul a fost distrus sau nu mai există, în publicaţiile ruseşti existau articole în care se menţiona că papirusul a fost conservat.

DE LA MOSCOVA, LA MANGALIA Aventura pentru readucerea în ţară a valorosului obiect este şi ea descrisă în carte, pornind de la cercetările şi plecarea la Moscova a specialiştilor dr. Sorin Marcel Colesniuc şi dr. Ion Pâslaru, până la preluarea papirusului de la Centrul de restaurare ştiinţifică „I.E. Grabar” din Moscova şi aducerea sa la Mangalia, pe 22 august 2011.

„În ultima parte, am prezentat încercările noastre şi ale cercetătorilor ruşi de descifrare a textului scris pe papirus, câteva concluzii şi bibliografia utilizată. La sfârşitul cărţii, am anexat imagini cu literele descifrate pe fragmentele de papirus, documentele prin care am readus în România acest important artefact şi scrisoarea prof. univ. dr. Evghenii Iarovoi, de la Universitatea Regională de Stat din Moscova, adresată mai multor instituţii ale statului român”, a conchis dr. Sorin Marcel Colesniuc.

SCURT ISTORIC Papirusul este vechi de 2.500 de ani, fiind descoperit în anul 1959, la necropola elenistică din Mangalia, într-un mormânt din piatră, cu prilejul lucrărilor de sistematizare a oraşului Mangalia. Rarul artefact a fost considerat pierdut timp de 52 de ani, până când a fost redescoperit, tot în capitala Rusiei, în anul 2011. În acelaşi an, pe 22 august, papirusul a fost predat oficial Muzeului „Callatis”. El este alcătuit din 154 de fragmente, aşezate în trei casete. Dr. Colesniuc şi-a anunţat intenţia de a lansa o ediţie mai amănunţită a lucrării, care să includă şi traducerea papirusului scris în limba greacă. Papirusul este singurul din România şi cel mai vechi din Europa.