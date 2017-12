Era necesară scumpirea alimentelor? Se întreabă Daea, răspunde Concurenţa

Ministrul Agriculturii nu are grijă doar de oi, ci şi de ceea ce se întâmplă în piaţa largă de consum. El a sesizat Consiliul Concurenței deoarece nu înţelege scumpirile apărute la alimente, în special la ouă, carne și produse lactate, ţinând cont de faptul că analizele Ministerului Agriculturii nu au scos în evidență motive obiective care să determine majorări de prețuri, iar instituția nu are instrumente și prevederi legale pentru a interveni pe piață. În acest context, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea, a declarat: "Am sesizat Consiliul Concurenței pentru a analiza situația pe care am găsit-o în piață în această perioadă, referitoare la scumpirile produselor alimentare, la ouă, lapte, produse din lapte - și aici vorbim în special de unt, întrucât din analizele pe care le-am făcut am constatat că nu sunt motive obiective care să determine creșterea de prețuri. Cerem sprijinul Consiliului Concurenței pentru a vedea dacă nu cumva sunt elemente care vizează o înțelegere între comercianți, pentru că altfel nu se explică. Ministerul Agriculturii a transmis deja o adresă oficială către Consiliul Concurenței în care solicită instituției să analizeze scumpirea alimentelor", a precizat Petre Daea.

Acesta susține că "a luat la pas" în această perioadă mai multe piețe și magazine din București și a constatat "anomalii și lucruri de neînțeles", în condițiile în care nu au fost înregistrate creșteri în costurile de producție, însă prețul alimentelor s-a dublat la raft, în unele cazuri. "Am mers în piețe și în magazine și am văzut care sunt prețurile la raft. Ne-am dus la producători ca să vedem care sunt costurile de producție și dacă în costuri au apărut modificări, ca urmare a scumpirii vreunui element ce compune costul de producție, și am constatat că nu există. Poate doar acele mici modificări care apar în fiecare an, când temperaturile scad, dar care nu justifică scumpirile din piață. De aceea am solicitat Autorității de Concurență să facă o analiză, pentru a vedea dacă nu sunt alte cauze, întrucât Ministerul Agriculturii nu are instrumente și nici prevederi legale pentru a interveni pe piața. Este o preocupare a mea, pentru a descifra cauzele scumpirii alimentelor, în condițiile în care nu sunt creșteri pe costurile de producție. De exemplu, carnea de porc a scăzut la producători, iar la raft crește. Oul pleacă de la producător cu 36 de bani și ajunge la raft cu un leu, iar la unt este o situație similară. Sunt anomalii și lucruri de neînțeles", a explicat ministrul Agriculturii.

Creșterea tarifelor la energie și carburanți, dar și o depreciere rapidă a leului au însemnat costuri în plus pentru producători și transportatori și, implicit, prețuri mai mari la raft pentru principalele produse alimentare, însă nu o dublare a acestora. Ouăle au ajuns să coste în prezent peste un leu bucata, iar prețul untului aproape că s-a dublat și el.

Reprezentanții Uniunii Crescătorilor de Păsări din România (UCPR) susțin că prețul ouălor a crescut la poarta fermei cu doar 24% în octombrie 2017, comparativ cu perioada similară a anului trecut, această situație fiind determinată însă de "criza fipronilului" din luna august, care a distorsionat piața în unele state membre ale Uniunii Europene. Potrivit datelor furnizate agerpres.ro de UCPR, în luna octombrie 2017, ouăle s-au vândut, în medie, cu 36 de bani pe bucata, fără TVA, la poarta fermei, însă în magazine prețul a sărit de 80 de bani pe bucată. "Piața ouălor este sezonieră, respectiv în primăvară - vară oferta de ouă crește și prețul ouălor scade, iar în perioada toamnă - iarnă oferta de ouă se reduce și prețurile încep să crească. De exemplu, prețul ouălor la poarta fermei în lunile iunie - iulie 2017 a fost mai mic cu 30% față de prețul realizat în lunile noiembrie - decembrie 2016", spun crescătorii de păsări din România.

În vară, ouăle s-au vândut la poarta fermei, fără TVA, în medie cu 18 bani pe bucată.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în primele 10 luni, facturile la energia electrică au crescut cu peste 7%, la energia termică cu circa 3%, iar gazele s-au scumpit cu aproape 2%. Toate creșterile de prețuri de anul acesta se văd în inflația anuală, care a ajuns la 2,6% în octombrie.