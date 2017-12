Era să-şi piardă piciorul din cauza unei tumori-gigant

Vizita la doctor, atunci când observăm nereguli (mai mari sau mai mici) cu propriul organism, este extrem de importantă, atrag atenţia specialiştii. Sunt situaţii când chiar şi o zi contează. Regretele nu mai rezolvă nimic. Titus Buzoianu, de 60 de ani, din Constanţa, a lăsat de pe o zi pe alta problema sa de sănătate, aşa că timpul a trecut, iar lucrurile s-au complicat. Iniţial, pe coapsa dreaptă a observat o umflătură de mici dimensiuni, aşa că a ignorat-o. În timp, însă, aceasta s-a mărit, spune bărbatul, care recunoaşte că a tratat totul cu superficialitate. „Umflătura a crescut până la trei kilograme cam într-un an. Mergeam tot mai greu, abia puteam să-mi târăsc piciorul. Aşa că m-am decis să merg la doctor, de unde am aflat că era să-mi pierd piciorul dacă mai stăteam acasă”, a spus bărbatul. Soluţia în cazul pacientului a fost intervenţia chirurgicală de extirpare a formaţiunii tumorale. N-a fost deloc simplu pentru echipa operatorie, susţine şeful Clinicii de Ortopedie şi Traumatologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa, dr. Alexandru Şerban. „Pentru că zona era puternic vascularizată, era şi artera femurală în apropiere, deci riscurile erau mari, am apelat şi la un coleg de chirurgie vasculară. A venit şeful Clinicii, dr. Marius Militaru. Formaţiunea tumorală pe care am extirpat-o a fost una de mari dimensiuni, cântărea până la trei kilograme. A fost o tumoră-gigant”, a declarat şeful Clinicii. Incidenţa tumorilor de o asemenea dimensiune cu localizare pe coapse este una foarte mică, a adăugat dr. Şerban: „De regulă tumorile de foarte mari dimensiuni sunt localizate în abdomen”.

A TRECUT CU BINE DE OPERAŢIE Pacientul regretă că nu s-a dus la doctor în timp util. Este mulţumit că a trecut cu bine de intervenţia chirurgicală şi promite că, pe viitor, nu va mai ezita să apeleze la specialist atunci când va mai avea probleme. Se ştie că, de regulă, omul este trimis la doctor de... durere. Pe Titus Buzoianu nu l-a durut nimic, aşa că nici n-a fost determinat să meargă la control. „Poate că, dacă m-ar fi durut, m-aş fi dus repede la medic, însă n-am avut nimic”, a spus pacientul, care le mulţumeşte doctorilor, considerându-i profesionişti adevăraţi. „În patru zile de la operaţie, am reuşit să merg pe propriile picioare, fără mari probleme. O să-mi ia ceva timp să mă obişnuiesc din nou să merg lejer, fără tumoră”, a spus el. În câteva zile, el va fi externat.