Eradicarea șefimii ASF a eliberat 30% din cheltuieli

Cheltuielile de funcționare ale Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) s-au redus cu peste 30% în ultimii doi ani, iar numărul managerilor a scăzut cu 60%, afirmă președintele instituției, Mișu Negrițoiu, pe blogul personal - „Analiza inițială a scos la iveală ASF ca o organizație verticală: 26% din personal era încadrat pe funcții de conducere și erau numai 2,3 poziții de execuție pentru fiecare manager. Am eliminat două nivele de conducere, reducând totalul de la cinci la trei și, implicit, am redus numărul managerilor cu 60%. Am comasat serviciile să aibă cel puțin 10 posturi și direcțiile să aibă cel puțin 40 de posturi. Am aliniat lefurile la nivelul pieței (potrivit legii de organizare) și am introdus o grilă unică de salarizare. O consecință a acestor transformări este scăderea cheltuielilor de funcționare, care s-au redus continuu, cu peste 30%, în ultimii doi ani“.