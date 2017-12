„Eram disperaţi!”

08:21:50 / 31 Decembrie 2013

Atentie !

Povestea asta,are ceva putred. La fel ca si in Italia, exista "nave baza" (turcesti ) care pot fi nave comerciale sau pescadoare, si care cunosc bine coasta romaneasca, care vine, lasa barcile, si apoi pleaca. Ei iau bani seriosi de la clandestini pentru a ajunge in UE .In realitate, este "trafic de carne vie". Turcia, este "baza" pentru traficul din est si Orientul Mijlociu, cum Libia este pentru africani, sau Maroc.(Coasta de West).