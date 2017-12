Iaşar Memet, de 47 ani, din localitatea constănţeană Pecineaga, arestat şi judecat pentru omor calificat, a apărut, ieri, în faţa instanţei Tribunalului Constanţa, unde a avut loc ultima înfăţişare. Procurorul de şedinţă a cerut condamnarea bărbatului la pedeapsa cu închisoarea, susţinând că Memet este o fire violentă, mai ales când este sub influenţa băuturilor alcoolice. Avocatul acestuia a încercat să obţină o pedeapsă cât mai mică pentru clientul său. El a motivat gestul lui Memet prin aceea că acesta nu îşi aduce aminte nimic din ce s-a petrecut în ziua de 31 august 2010, întrucât era beat criţă. „A recunoscut că a băut două sticle de vin şi una de alcool medicinal, iar dacă probele arată că a fost la locul crimei şi că şi-a înjunghiat tovarăşul de pahar, atunci aşa este, el nu ştie nimic”, a susţinut avocatul Radu Doicescu. În ultimul cuvânt, Iaşar Memet a spus că nu avea de gând să omoare pe nimeni şi a dat vina pe „starea alcoolică foarte avansată” în care se afla. Instanţa a rămas în pronunţare. Potrivit rechizitoriului, Iaşar Memet împreună cu prietenul său, Serioja Petcu, de 50 de ani, din Arad, au băut împreună mai multe pahare de spirt medicinal, iar în urma unui conflict izbucnit între cei doi, Serioja Petcu a murit înjunghiat. Ei erau cunoscuţi ca persoane fără adăpost. Amintim că evenimentul a avut loc în seara de 31 august 2010, în jurul orei 18.30, pe strada Steagului, în zona Catanga, din Constanţa. Anchetatorii şi martorii spun că „mărul discordiei“ ar fi fost o ţigară pe care victima i-ar fi cerut-o agresorului. Iaşar Memet i-ar fi spus că nu îi dă pentru că mai are doar două. Ameţit de aburii alcoolului şi supărat că nu mai are ce să fumeze, Serioja Petcu a luat cuţitul şi şi-a înjunghiat prietenul în abdomen. Nervos, Memet i-a luat cuţitul din mână şi i l-a înfipt în zona toracică stângă în apropierea axilei şi claviculei stângi, lovitura fiind fatală. Ameţit de băutură, bărbatul nu a realizat ce a făcut şi a rămas lângă cadavru, uitându-se la acesta cum se zbate între viaţă şi moarte. Arma crimei a fost lăsată şi ea exact lângă cadavru. La adresa respectivă au ajuns un echipaj al ambulanţei şi poliţiştii Secţiei 4 Poliţie Constanţa. Cadrele medicale au constatat decesul victimei, iar agresorul a primit îngrijiri medicale, după care a fost escortat la secţie pentru audieri, ulterior fiind arestat.