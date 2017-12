Erdogan a comparat anularea evenimentelor susținătorilor din Germania cu perioada nazistă

20:48:38 / 05 Martie 2017

Bre , Erdogan bey !

Matale ai rahat la bibilica si produci cacareaza multipla cand faci ciocu mare ... Turcia este un cazan sub presiune si acolo fierbe mult rahat , care nu are nicio legatura cu valorile europene si nici cu principiile statului de drept . Ideea asta trasnita , toxica si contraproductiva , de a face campanie politica pro-dictatura Dogan in statele europene , care adapostesc peste zece milioane de turci , nu numai ca atrage ostilitatea populatiei autohtone pe termen lung , dar poate sa determine aceste state , sa-i expulzeze pe turcii doritori de Dogan . Pentru ca , Germania , Olanda , Franta , Belgia , Marea Britanie si nu numai , s-au cam lamurit si cu ,,lovitura de stat'' si cu turceasca democratie originala si cu dorinta guvernuluide turc de aderare la UE !