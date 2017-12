Erdogan le recomandă observatorilor europeni „să stea la locul lor“

12:34:19 / 18 Aprilie 2017

Pentru Gheorghe

""Si in USA presedintele conduce guvernul si numește procurorii generali si democrația nu este puA in pericol' - Perfect de acord, si culmea si pedeapsa cu moartea e legala in SUA dar tot il ataca pe Erdogan ca submineaza democratia prin legalizarea ei. Reteta este simpla, cand nu esti sluga. iti iubesti tara si lupti pentru ea impotriva jigodiilor internationale automat devii tinta mass mediei controlate si se arunca cu noroi in tine 24/7 (CNN, NYT, BBC, Digi 24) exemple Erdogan, Putin , Trump. Reteta este simpla...ori esti sclavul lor ori te elimina :)