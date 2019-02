Erdogan, mesaj de sprijin preşedintelui Maduro: „Rezistă, te susţinem“

Purtătorul de cuvânt al Administraţiei prezidenţiale de la Ankara a declarat joi că preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan şi-a declarat susţinerea pentru omologul său din Venezuela, Nicolas Maduro, după ce liderul opoziţiei de la Caracas s-a declarat preşedinte interimar.

Potrivit oficialului turc, Erdogan i-a transmis lui Maduro: "Fratele meu Maduro! Rezistă, te susţinem".

Turcia sub conducerea lui Erodgan îşi "va menţine poziţia sa principială împotriva tentativelor de lovitură de stat", a adăugat oficialul turc, informează agenţia The Associated Press.

Juan Guaido, liderul opoziţiei unite de la Caracas, s-a declarat preşedinte interimar înainte de protestele de miercuri din Venezuela, fiind recunoscut rapid de SUA, Canada şi mai multe ţări din America Latină.

Turcia are relaţii economice şi politice strânse cu Venezuela condusă de regimul Maduro. De altfel, în cursul unui vizite în Venezuela, în luna decembrie, preşedintele Erdogan a criticat sancţiunile americane la adresa Caracasului, în condiţiile în care ţara se confruntă cu o profundă criză economică.

Rusia avertizează Statele Unite asupra unei intervenţii militare în Venezuela

Administraţia de la Moscova a avertizat Statele Unite să nu intervină militar în Venezuela, deoarece ar fi „o mişcare catastrofică”, a declarat joi Sergei Ryabkov, adjunct al ministrului de Externe din Rusia, citat de agenţia de presă Interfax.



Juan Gauido, liderul opoziţiei din Venezuela, s-a autoproclamat preşedinte interimar miercuri, obţinând susţinerea Statelor Unite şi a mai multor state din America Latină. Preşedintele Nicolas Maduro, care ar fi preluat al doilea mandat în urma unor alegeri frauduloase, a rupt miercuri seară relaţiile cu Statele Unite.

Sergei Ryabkov a anunţat joi că Rusia va susţine Venezuela, îi va proteja suveranitatea şi nu va lăsa pe nimeni să intervină în afacerile sale interne.

„Avertizăm împotriva unei intervenţii militare. Considerăm că ar fi un scenariu catastrofic, care ar clătina fundaţia modelului de dezvoltare pe care îl vedem acum în America Latină”, a declarat Ryabkov.

De asemenea, adjunctul ministrului de Externe rus a transmis că Rusia susţine Guvernul lui Maduro: „Venezuela este prietenul şi partenerul nostru strategic”.

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a decis miercuri să îl recunoască pe Juan Guaidó, liderul opoziţiei, ca fiind preşedinte interimar al Venezuelei. Maduro a anunţat ruperea relaţiilor diplomatice şi a oferit personalului american 72 de ore de a părăsi Venezuela.