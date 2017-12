Eric a debutat în tricoul Viitorului

Partida dintre FC Viitorul și Dinamo București, desfășurată duminică, la Ovidiu, pe terenul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”, a reprezentat și debutul într-un joc oficial în tricoul Viitorului pentru mijlocașul brazilian Eric de Oliveira Pereira. În vârstă de 31 de ani, Eric a oferit câteva artificii tehnice și a încercat mai multe pase spectaculoase, care fac deliciul spectatorilor, trecând și pe lângă primul gol într-un meci oficial pentru formația constănțeană, după ce a înscris în amicalul cu Dacia Unirea Brăila, disputat la 19 iulie, la Ovidiu. Pentru Eric perioada de pregătire este legată de pierderea unor kilograme din greutate, astfel încât randamentul său să fie unul superior, iar echipa să benefieze de fantezia brazilianului. Acest lucru a fost remarcat și de managerul tehnic al campioanei României, Gică Hagi, care speră ca în cel mai scurt timp să poată trimite în teren un Eric la capacitate maximă în privința modului de exprimare în teren.

„Eric, din punct de vedere fizic, e încă departe mult. Dar are un talent enom și știe fotbal. Cred că a jucat numai din talent Și interpretarea lui la orice fază e perfectă. Avem de muncit cu el și cred că o să ne ajute mult. Cât a stat în teren echipa a mers, a girat, a dat destule pase și o să câștigăm un jucător foarte bun. Are o mare experiență, are soluția cea mai bună și trebuie să-l punem la punct din punct de vedere fizic”, a spus Gheorghe Hagi la conferința de presă de duminică, după înfrângerea cu 0-1 (Costache 82) din duelul cu Dinamo.

