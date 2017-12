Eric Cantona, preşedintele juriului la Festivalul de Film de la Dinard

Eric Cantona va fi preşedintele juriului la Festivalul Internaţional de Film de la Dinard, care se va desfăşura în perioada 2-6 octombrie, evenimentul fiind dedicat cinematografiei britanice. Cel mai recent film al fotbalistului devenit actor, „You and the Night”, a rulat la ediţia de anul acesta a Festivalului de la Cannes. Cu o carieră impresionantă la echipele Leeds United şi Manchester United, Cantona s-a retras din lumea fotbalului în 1997 şi cea mai notabilă apariţie a sa a fost cea din filmul biografic „Looking for Eric”, de Ken Loach.

Eric Cantona, în vârstă de 47 de ani, va prezida juriul de opt persoane la festivalul din Franţa. Membrii juriului vor delibera după ce vor vedea toate cele şase filme britanice din competiţie. Trofeul festivalului, numit Hitchcock d'Or, va fi acordat celei mai bune pelicule. Printre filmele care au primit această distincţie de-a lungul timpului se numără „The Full Monty”, „Billy Elliot” şi thriller-ul „Shadow Dancer”. Juriile festivalului au fost prezidate de-a lungul timpului de Ben Kingsley, Charlotte Rampling şi Kristin Scott-Thomas. Din 2002, potrivit noilor reguli, preşedintele juriului trebuie să aibă cetăţenie franceză.