Eric Clapton, condamnat

Legendarul chitarist britanic Eric Clapton a fost condamnat, joi, la Paris, să plătească 15.000 de euro familiei pictorului Emile Frandsen, pentru ”denaturarea” unui tablou folosit pe coperta albumului ”Layla” din 1970, informează Agerpres. La reclamația familiei pictorului francez de origine daneză, decedat în 1969, Tribunalul din Paris i-a imputat lui Eric Clapton felul în care a folosit acest tablou la lansarea unui opus de colecție, în 2011, pentru a marca 40 de ani de la înregistrarea discului cu grupul Derek and the Dominos, potrivit deciziei justiției. Pentru acest opus aniversar, chitaristul și casa sa de discuri, Polydor, nu s-au mulțumit doar să reproducă pictura ”Tânără fată cu buchet”, așa cum apărea ea pe coperta inițială, ci au prezentat opera în format tridimensional, în cadrul unui pop-up (colaj cu elemente tridimensionale), denaturând astfel opera lui Emile Frandsen, după cum a subliniat tribunalul. Tabloul a fost donat lui Eric Clapton în vara anului 1970, de către fiul pictorului, care i-a găzduit pe Derek and the Dominos la Valbonne. Clapton și trupa sa au folosit acest tablou pentru ilustrarea albumului ”Layla and Other Assorted Love Songs”, lansat câteva luni mai târziu.