Eriksson îşi face deja tactica pentru semifinale

Managerul suedez al Albionului, Sven Goran Eriksson, pare cel mai lipsit de probleme cu două zile înaintea duelului din sferturile de finală, contra Portugaliei. Omul îşi face deja calculele despre cum va juca în semifinalele Cupei Mondiale, împotriva Braziliei sau Franţei! “Sînt sigur că vom cîştiga! Întotdeauna am crezut asta şi am afirmat de mult că Anglia va face un turneu final excelent. Jucăm din ce în ce mai bine şi cred că vom fi în Germania pînă la finalul competiţiei”, spune suedezul, în ciuda faptului că jocul echipei sale nu a convins defel în cele patru partide de pînă acum. “Chiar nu îmi pasă de criticile auzite în ultima vreme, avem o şansă mare de a juca în semifinale şi asta e tot ce contează! Şi mie îmi place cînd fotbalul este frumos, dar cel mai important lucru este rezultatul final… dacă el nu este victoria, atunci stai liniştit în avionul care te întoarce fără glorie către casă”, explică plastic antrenorul Angliei. Suedezul păstrează secretul în privinţa formaţiei care va da piept cu Portugalia, deşi aceasta este deja conturată în mintea sa: “E foarte bine… Gary Neville s-a antrenat normal, este apt pentru partida de sîmbătă, dar voi vedea dacă îl voi trimite sau nu în teren. Din punct de vedere medical, nu este nici un risc pentru el să joace”. Eriksson nu este îngrijorat nici de jocul violent prestat de portughezi în optimea de finală cîştigată cu Olanda. “Nu mă interesează. Sînt absolut sigur că ne vom califica. Am şi fost vizitat de doi foşti arbitri din partea FIFA, care ne-au explicat noile interpretări ale regulamentului. Au venit pentru a doua oară şi se vor duce la toate cele opt sfert-finaliste. Ne-au vorbit despre off-side-uri, faulturi, oricum toleranţa este mult mai mică”, a încheiat Sven Goran Eriksson, nicidecum îngrijorat de arbitrajele proaste de la această Cupă Mondială. Meciul dintre Anglia şi Portugalia, care decide una din calificatele în careul de aşi, se dispută sîmbătă, la ora 18.00, la Gelsenkirchen.