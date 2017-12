Ernst Hemingway, pe lista spionilor KGB din SUA

Scriitorul american ar fi fost recrutat de KGB pentru a spiona SUA, potrivit volumului „Spies: The Rise and Fall of the KGB in America”, editat de Universitatea Yale, pe baza informaţiilor oferite de Alexander Vassiliev, un fost ofiţer KGB. Recrutat de KGB în 1941, Ernst Hemingway a primit numele de cod Argo, potrivit unor însemnări din arhiva KGB ce datează din perioada lui Stalin. Volumul a fost scris de John Haynes, Harvey Khler şi Alexander Vassiliev, un fost ofiţer KGB, care a descoperit aceste notiţe din arhivele KGB în anii 1990, cînd statul rus a autorizat consultarea documentelor serviciilor secrete de la Moscova. În aceste documente, celebrul scriitor este considerat „un spion diletant”, recrutat de KGB în 1941, în timpul unei vizite făcută de acesta în China. Potrivit însemnărilor ofiţerilor ruşi de securitate, scriitorul american şi-a exprimat dorinţa să-i ajute pe agenţii ruşi sub acoperire din Havana şi din Londra, din anii 1940. Cu toate acestea, nu a oferit KGB-ului nicio informaţie politică de valoare şi nu a putut fi verificat în practică, potrivit documentelor serviciilor ruse, iar contactul cu Argo a fost întrerupt la sfîrşitul acelui deceniu.

Revelaţiile făcute în ultimii ani nu au fost întotdeauna plăcute pentru unii dintre scriitorii sau artiştii care şi-au cîştigat reputaţia în Războiul Civil din Spania. Lista alcătuită de scriitorul George Orwell, care conţinea numele personalităţilor pe care el le denunţa ca fiind comunişti, pe care a alcătuit-o pentru propaganda Ministerului Afacerilor Externe, în 1949, a pătat reputaţia acestui celebru scriitor britanic, atunci cînd a fost publicată, în urmă cu şase ani. Informaţiile culese din documentele din arhivele sovietice i-au permis lui Anthony Beevor să afirme că Andre Malraux a fost „un mitoman”.