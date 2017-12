Eroare de program pe linia de finanţare 112

Potenţiali beneficiari ai fondurilor europene au aflat, ieri, că linia de finanţare 112 este nefuncţională pentru că există unele disfuncţionalităţi ale sistemului Action Web. Deci termenul de depunere a proiectelor a fost amânat, conducerea Autorităţii de Management a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) decizând închiderea aplicaţiei Action Web şi anularea tuturor celor peste 2.500 de schiţe care au reuşit să fie introduse în sistem în primele trei ore de la deschidere. \"Conducerea AMPOSDRU va solicita consorţiului care gestionează Action Web în cadrul proiectului Sistem Integrat de Mangement SIM POSDRU explicaţii pentru disfuncţionalităţile apărute şi va analiza posibilitatea sancţionării celor responsabili. Menţionăm că pentru a preveni disfuncţionalităţi ale sistemului Action Web întâlnite la celelalte lansări de linii de finanţare din cursul anului 2010, conducerea AMPOSDRU a solicitat în mod expres consorţiului mărirea lăţimii de bandă aferentă conectivităţii la aplicaţia Action Web pentru a se asigura accesul unui număr mai mare de utilizatori simultan\", se arată într-un comunicat al AMPOSDRU. Ca urmare a problemelor apărute, Coaliţia ONGuri pentru Fonduri Structurale pune sub semnul întrebării întregul proces de depunere a proiectelor, cerând AMPOSDRU să renunţe la regula \"primul venit – primul servit\", care este una foarte nocivă, dar şi de natură să blocheze procesul de depunere de proiecte, în viziunea reprezentanţilor societăţii civile. “Depunerea de proiecte a devenit o cursă contracronometru a abilităţilor IT şi de dactilografiere, în loc să primeze calitatea proiectelor. Mai mult, am solicitat ca proiectele să fie finanţate în ordinea punctajului obţinut, nu în ordinea introducerii în sistem\", a declarat directorul executiv al Centrului de Resurse pentru Participare Publică, Oana Preda.