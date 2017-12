Eroare umană la bordul „Harmony of the Seas“

O anchetă a fost deschisă după ce o barcă de salvare de pe cea mai mare navă de croazieră din lume, „Harmony of the Seas“, s-a desprins de cârligul de care era agăţată, provocând un mort și patru răniți, în portul Marsilia din Franța, unde doar ce acostase. Anchetatorii sugerează că ar putea fi vorba de o eroare umană, a anunțat procurorul orașului, Xavier Tarabeux. Primele elemente ale anchetei nu au permis detectarea vreunei defecțiuni a echipamentului, a declarat Tarabeux, precizând că anchetatorii încearcă să afle dacă au fost comise erori în folosirea echipamentului. Audierile sunt în curs, a mai adăugat magistratul. Până la noi indicații, nava „Harmony of the Seas“, care trebuia inițial să se îndrepte marți seara spre Italia, rămâne în portul Marsilia. Persoana decedată în tragedia de la bordul navei de croazieră este un cetăţean filipinez în vârstă de 42 de ani. Alţi trei răniţi sunt de asemenea de origine filipineză, iar cel de-al patrulea este indian.