Eroi la bordul unei ambarcaţiuni cu vâsle!

Pentru prima oară în istorie, cea mai dură cursă de canotaj din lume, Talisker Whisky Atlantic Challenge, ajunsă la a 20-a ediţie, a avut la start un echipaj românesc. Andrei Roşu, Vasile Oşean, Marius Alexe şi Ionuţ Olteanu au traversat Oceanul Atlantic la bordul unei ambarcaţiuni cu vâsle, parcurgând peste 5.000 de kilometri, şi au stabilit un nou record mondial, cu 38 de zile, 14 ore şi 32 de minute. Cei patru temerari au depăşit toate obstacolele, fiind mânaţi în luptă şi de proiectul lor caritabil, de a strânge fonduri pentru dezvoltarea unui campus socio-medical la Adunaţii Copăceni.

La jumătatea lui decembrie, patru români plecau din micuţul port La Gomera, aflat în paradisul Insulelor Canare, într-o aventură unică, întinsă pe distanţa a peste 5.000 de kilometri. Andrei Roşu, Vasile Oşean, Marius Alexe şi Ionuţ Olteanu acceptaseră provocarea de a fi primul echipaj din România prezent la startul Talisker Whisky Atlantic Challenge, o cursă temerară la bordul unei bărci cu vâsle, care presupune traversarea Oceanului Atlantic, de la vest la est. Totul pe cont propriu, fără vreun ajutor din exterior, punctul final fiind o altă insulă, Antigua, situată în Marea Caraibelor. Veştile din partea echipajului Atlantic 4, de-a lungul zilelor petrecute pe ambarcaţiunea Maria, au fost transmise chiar pe site-ul oficial al expediţiei. Aventura celor patru a avut la bază dorinţa de a ajuta copiii diagnosticaţi cu boli rare sau limitatoare de viaţă, care sunt de multe ori neglijaţi de sistemul de sănătate din România. Astfel, Atlantic 4 a strâns fonduri pentru dezvoltarea unui campus socio-medical la Adunaţii Copăceni, menit să ofere o alternativă unică de servicii medicale şi sociale, suport şi îngrijire complexă pentru pacienţi şi familiile lor, proiectul fiind demarat de HOSPICE Casa Speranţei. Lista donaţiilor este deschisă şi puteţi contribui pe site-ul http://hospice.galantom.ro/atlantic4.

BOTEZUL OCEANULUI

Cu moralul ridicat după ce au stabilit un nou record de traversarea a Mării Negre, în urma expediţiei din vara anului trecut, pe ruta Mangalia - Tbilisi (Georgia), cei patru au aşteptat cu emoţii startul. Şi au avut de aşteptat, pentru că vremea potrivnică i-a obligat pe organizatori să amâne plecarea cu două zile. Vântul şi-a pierdut din putere, norii s-au risipit şi cele 28 de ambarcaţiuni au ridicat ancora pe 14 decembrie. Oceanul i-a întâmpinat însă cu valuri de peste 12 metri şi vânt puternic, ceea ce le-a dat peste cap calculele iniţiale. Timp de o noapte, cei patru români s-au văzut nevoiţi să stea pe loc şi să dea de cap problemelor ivite la pilotul automat. În cele din urmă, au reuşit să-l regleze şi au tras tare ca să recupereze distanţa faţă de celelalte echipaje. Cam 120 de kilometri pe zi, în condiţii nu tocmai prielnice. Dar oceanul nu s-a predat şi le-a oferit o experienţă dură. O furtună puternică aproape că a răsturnat ambarcaţiunea, cei patru au ajuns în apa rece, înfruntând valuri uriaşe. Au reuşit totuşi să se redreseze şi să-şi continue drumul. „Impactul cu apa rece a fost o experienţă extremă ce ne-a făcut mai tari şi mai încrezători. Ne-am mai dovedit o data că suntem o echipa puternică!”, au povestit protagoniştii.

CRĂCIUN ÎN MIJLOCUL APELOR

Sărbătorile de iarnă i-au prins în mijlocul oceanului, dar asta nu i-a împiedicat să sărbătorească. Cei patru au făcut o pauză de câteva ore, au cântat colinde, au mâncat un cozonac luat special de acasă, şi au scos la aer un mic brăduţ. „Am sărbătorit într-o atmosferă non-conformistă, fără zăpadă, doar multă apă. În plus, timp de câteva ore a plouat tare, chiar dacă era foarte cald”, a povestit Vasile Oşean. Două zile, o nouă „petrecere”, în cinstea lui Andrei Ştefan Roşu, de ziua numelui său. O petrece condimentată cu valuri de aproape 10 metri. Ceva mai liniştită a fost intrarea în noul an, iar 2018 i-a găsit cu o dorinţă clară în minte. Să încheie cu bine cursa, să strângă fonduri cât mai importante pentru acţiune caritabilă demarată alături de Hospice Casa Speranţei şi să ajungă cât mai repede lângă familii. Iar seria sărbătorilor a continuat cu cea dedicată lui Vasile Oşean, în chiar prima zi a noului an, de Sfântul Vasile, dar şi cu petrecerea pentru Ionuţ Olteanu, de Sfântul Ion.

VIAŢA LA BORDUL AMBARCAŢIUNII

Pe lângă efortul extraordinar depus de cei patru, o cursă pe o distanţă atât de lungă îşi pune puternic amprenta asupra psihicului. „Ne-am obişnuit să scoatem apa din barcă în fiecare zi, aproximativ 50 litri, ne-am gătit singuri mâncare calda, mămăliga, piure sau fasole bătută, şi ne mai distrăm punând muzică pe barcă. Vorbim zilnic cu familiile noastre şi numărăm zilele rămăse până la revederea cu ei. Personal, îmi notez zilele care au trecut, direct pe peretele cabinei din spate. Pentru a ne mai condimenta viaţa la bord, zilnic numărăm milele parcurse şi facem estimări vis-a-vis de data la care vom ajunge în Antigua”, a transmis Vasile Oşean. „După două ore de vâslit te simţi ca şi cum ai ieşit de la un film 5D, cu vânt, valuri, mişcare continuă. Atunci când un val imens ne ridică, este ca şi cum ajungi să atingi norii cu mâna”, a adăugat Ionuţ Olteanu.

De-a lungul expediţiei au avut parte şi de multe surprize, natura oferindu-le momente comice. „Într-o noapte, ne bucuram de linişte. La un moment dat, m-am trezit cu un peşte zburător, direct în ureche. Spre norocul meu, aveam gluga pe cap, pentru că bătea destul de tare vântul şi doar m-a lovit peste ureche şi a căzut lângă mine”, şi-a adus aminte Marius Alexe. „La un moment, am văzut ceva ieşind din apă, ceva maroniu. Vedeam o cocoaşă cenuşie ieşind şi care nu se mai termina. O balenă. După care, din fericire, a luat-o în direcţia opusă. Dacă venea spre noi, ne lovea ca pe o muscă”, a povestit Andrei Roşu.

FINAL CU CERERE ÎN CĂSĂTORIEI

Pe 22 ianuarie, prima echipă din România, dar şi din Europa de Est, participantă la Talisker Whisky Atlantic Challenge, a sosit în Antigua cu un nou record al competiţiei. 38 de zile, 14 ore şi 32 de minute, pentru cea mai rapidă ambarcaţiune de tip Pure din categoria de 4 membri care traversează Oceanul Atlantic. Şi un extraordinar loc 12 la general. Pe ţărm, cei patru temerari au fost întâmpinaţi de familii, prieteni, organizatori şi susţinători cu aplauze şi strigăte de bucurie. Momentul a fost unul şi mai special pentru Ionuţ Olteanu, care a cerut-o în căsătorie pe prietena sa şi a primit răspunsul aşteptat. Un „DA” din tot sufletul!