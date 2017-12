Eroii României se împuţinează. De la an la an, numărul veteranilor de război scade dramatic cu câteva sute, iar legea firii ne arată încă o dată că nimeni nu poate fi mai presus de ea. Veteranii de război sunt soldaţii care şi-au lăsat în urmă copiii, soţiile, fraţii şi părinţii şi au plecat pe front fără să ştie dacă se mai întorc şi dacă o să îi mai vadă vreodată. Dar au plecat să-şi apere ţara şi să lupte pentru ea şi nu au fost puţini aceia care şi-au dat ultima suflare departe de casă şi familie. Cei care au rămas în viaţă şi au supravieţuit războiului sunt tot mai puţini în zilele noastre. Conform datelor deţinute de Casa Judeţeană de Pensii (CJP), în judeţul Constanţa mai trăiesc doar 531 de veterani de război, la care se mai adaugă şi numărul văduvelor de război şi acela al soţiilor supravieţuitoare veteranilor de război (care au supravieţuit războaielor şi au decedat ulterior). În total, 3.393 de bătrâni care se încadrează în aceste categorii mai beneficiază de indemnizaţiile ce le revin. Dacă în 2011 primeau astfel de pensii 4.301 oameni, în 2012 numărul lor a scăzut considerabil, până la 3.800. Până în prima jumătate a anului 2013, peste 400 de bătrâni au decedat, iar numărul continuă să se diminueze. În judeţul nostru, cea mai mică indemnizaţie pe care o primeşte un veteran de război este de 92 de lei, iar cea mai mare - 526 de lei. „92 de lei este indemnizaţia fixă la care are dreptul orice veteran de război. Se acordă bani în plus în funcţie de gradul pe care l-a avut, de câţi ani a fost pe front, dacă a fost rănit sau dacă a primit vreo decoraţie, acestea fiind doar câteva criterii”, a declarat purtătorul de cuvânt al CJP Constanţa, Kristina Mutiş. Chiar dacă nemulţumirile bătrânilor sunt multe, mai ales că şi-au riscat viaţa în război, aceştia se mulţumesc cu orice bănuţ pe care îl primesc, mai ales în vremuri de criză. „Am fost pe front în Germania doi ani şi jumătate, între anii 1941 şi 1942, şi primesc doar 250 de lei pensie. Nu sunt bani mulţi, dar măcar îmi mai cumpăr medicamente de ei”, a mărturisit veteranul de război Darie Neculaie, de 90 de ani. În ceea ce priveşte indemnizaţiile soţiilor supravieţuitoare veteranilor de război, ele primesc jumătate din drepturile băneşti ce le reveneau soţilor.