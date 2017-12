Din start, nu trebuie să confundăm linguşeala, aia ieftină şi băloasă, cu erotismul politic. Vorbele de duh cu expresiile de dulce... În politică, în materie de erotism, se păstrează grilele cunoscute, care ajung chiar pînă la XXXL, ceea ce este puţin exagerat. Erotismul politic se manifestă la orice oră din zi sau din noapte. Nu există oprelişti, legi sau restricţii. Nu există nici bun simţ! Fiecare îşi arată picioarele sau ce crede el că are mai frumos şi mai mătăsos. Înainte, eroii partidului se jertfeau cu pieptul dezgolit, ipostază în care erau imortalizaţi pentru cartea de istorie. Astăzi, în politică, un asemenea gest este comentat în partitură erotică. E cîte o doamnă dezlînată care face furori cu erotismul ei exacerbat. Dincolo de mersul fără osii, pentru că-i şleampătă, e senzuală. Altele se remarcă prin forme, corp sau picioare. Este un factor de erotism în partidul fericirii noastre. Cînd se îngroaşă gluma în politică, o scot la înaintare! Se uită prostimea la ea şi uită de promisiunile electorale. Cine să crească şi să se întărească? Aaaaaaa, da, nivelul de trai! Să trăiţi bine! Iată unul din acele slogane care au umplut populaţia de erotism politic. Sigur, nu chiar în momentul parafării sale ca promisiune electorală. Tîrziu, în zilele noastre. Adevărul este că se face exces de vorbe dulci şi giugiuleli. În anumite cazuri, giugiulelile dintre formaţiunile politice mai mici întrec aşteptările populaţiei în materie de eroism. În cealaltă extremitate, alte partide se înşeală cu vorbe, după care, tăvălindu-se pe jos, vor împăcare. Ţin unii diverse cuvîntări destrăbălate şi nimeni nu-i sancţionează! Înţeleg că, la noi, erotismul politic este unanim acceptat. Avem destui politicieni care, înainte de a apare pe sticlă, ar trebui să-şi pună în piept bulina roşie. Măcar să nu audă juvenilii patriei ce scot dumnealor pe gură! Sînt diverse personaje care cad din absolut orice în extaz, ca rezultat direct al excesului de erotism politic. Se pisicesc şi se maimuţăresc. Toate negocierile de la noi sînt încărcate profund de un erotism exagerat. Ca să-şi vadă rapid sacii în căruţă, unii politicieni sînt în stare să încalece bara montată special pentru dansurile sexy. Pline de erotism sînt bezelele politice. Ştiţi vorba aia, dragă, dragă... De multe ori, erotismul dă pe afară. În astfel de momente încinse, aflăm chestiuni intime din viaţa unor partide. Aşa realizăm că cutare nu mai este fată mare! Sînt partide care umblă despuiate ca să atragă atenţia asupra lor. În aceeaşi tonalitate, prestează şi politicienii care pun bază pe vulgaritate, chestiune care nu are nicio legătură cu erotismul. În lipsa unor argumente palpabile, candidaţii la putere trimit bezele şi fac fel şi fel de apropouri erotice. Dacă mă votezi, bibicule, te fascinez... E cîte o candidată care nu are niciun program politic. În schimb, are bikini frumos coloraţi. Asta da transparenţă! Folosind un singur şnur, candidata blondă, despre care am vorbit şi ieri, pozează în cea săracă şi cîrpită în fund. Cu un singur şnur. Ca să nu se trădeze, partidul vorbeşte în şoaptă, promovînd principalele doctrine ale erotismului politic, singura cale a unei victorii sigure în bătălia pentru un fotoliu în Parlamentul României. În locul unui partid plin de proverbe şi zicători, zicea cineva, prefer unul sexy. Măcar am la ce să mă uit…