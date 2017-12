Ersun Anefi şi Levent Accoium, noii subprefecţi ai Constanţei

10:21:32 / 09 Iunie 2015

prefect de constanta

Am copilarit printre turci si am avut colegi turci.Sint oameni grozavi,pasnici, linistiti,modesti si cu bun simt.Foarte bine ca sint promovati in functii importante.Principala chestiune este sa nu-si vinda voturile PSD-ului.Ar fi o crima pe care romanii nu o vor ierta-o niciodata.Coruptia datorata PSD din judet a devenit un cancer!