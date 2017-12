Erupţie vulcanică

Spaţiul aerian islandez a fost închis temporar, ieri, din cauza erupţiei vulcanului Grimsvoetn, cel mai activ din ţară, care a declanşat un imens nor de fum. Aeroportul Keflavik este, de altfel, principalul aeroport internaţional al ţării. Vulcanul Grimsvoetn, situat sub gheţarul Vatnajoekull din sud-estul Islandei, a intrat în erupţie sâmbătă, potrivit Institutului meteorologic islandez. Grimsvoetn este vulcanul cel mai activ din ţară, cu nouă erupţii în perioada 1922-2004. Erupţia a generat un imens nor de fum, care ieri se ridica la o altitudine de cel puţin 17 kilometri. Sâmbătă seara, noruş se ridicase la aproape 20 de kilometri. Erupţia vulcanului Grimsvoetn nu ar trebui să perturbe traficul aerian aşa cum s-a întâmplat în 2010 în cazul vulcanului Eyjafjöll.