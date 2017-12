Escrocaţi de un fals armator

Rămas fără serviciu, un bărbat de 51 ani a pus la cale un plan de a cîştiga bani fără prea mult efort. Potrivit poliţiştilor de la Transporturi, Eugen Andrei a fost ani de zile marinar, iar atunci cînd nu şi-a mai găsit un loc de muncă, s-a decis să-şi utilizeze cunoştinţele în domeniu pentru a face rost de bani în mod ilegal. Oamenii legii spun că bărbatul îşi făcea veacul în preajma Portului Constanţa, unde acosta diverse persoane, cărora li se prezenta ca fiind Adrian Marcu, armatorul unei societăţi comerciale. Bărbatul le spunea victimelor că este interesat să găsească personal navigant pentru ambarcarea pe un vapor care urma să plece în cursă şi că are mai multe posturi disponibile. La prima întîlnire, bărbatul le solicita victimelor cîte 2 milioane de lei sub pretextul că trebuie să plătească o taxă de timbru pentru actele care trebuie întocmite, dar şi sticle cu băuturi, pachete cu ţigări sau alimente, susţinînd că sînt necesare pentru a facilita obţinerea documentaţiei. După un timp însă, cînd constănţenii care i-au căzut în plasă au încercat să-l contacteze, acesta a devenit de negăsit. Potrivit oamenilor legii, în perioada ianuarie - noiembrie, Eugen Andrei a reuşit să păcălească în felul acesta peste 15 constănţeni. La începutul acestei săptămîni, două dintre victimele aşa-zisului armator s-au prezentat la Poliţia Portului Constanţa şi au depus plîngeri împotriva falsului armator. Ieri după amiază, oamenii legii au realizat un flagrant, reuşind să-l prindă pe Andrei în momentul în care încerca să escrocheze un poliţist sub acoperire. Luat la întrebări, bărbatul a recunoscut şi a susţinut că a recurs la aceste fapte pentru că avea nevoie de bani. "Le spuneam că pot să le ofer de muncă pe nava mea şi că banii şi băutura îmi trebuie pentru a urgenta întocmirea actelor", a declarat Eugen Andrei. În urma reclamaţiilor primite, ofiţerii din cadrul Secţiei Regionale a Poliţiei Transporturi Constanţa au demarat o anchetă în vederea identificării tuturor persoanelor păgubite. Eugen Andrei este cercetat în stare de libertate, pentru înşelăciune.