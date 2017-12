Escrocherie dejucată

TENTATIVĂ DE ÎNŞELĂCIUNE Ţinta escrocilor! O femeie din Constanţa a reclamat, zilele trecute, faptul că un bărbat, care s-a prezentat drept angajat al firmei “Romtelecom”, a încercat să o înşele spunându-i că poate intra în posesia unui premiu substanţial dacă trimite o sumă de bani printr-un serviciu de transfer. “Am fost sunată pe telefonul fix de acest bărbat, care mi-a comunicat că s-a efectuat o extragere şi că eu sunt câştigătoarea unui premiu de 2.000 de euro. Mi-a spus că el lucrează la Romtelecom şi că firma a organizat această competiţie. Apoi mi-a zis că pentru a intra cât mai rapid în posesia sumei respective, trebuie să merg la un Western Union şi să trimit suma de 640 de lei. Mi-au cerut numărul telefonului mobil şi mi-au spus că acolo voi fi sunată pentru a mi se da informaţiile necesare pentru realizarea tranzacţiei”, a povestit femeia care a ales să rămână sub protecţia anonimatului. Aceasta spune că şi-a dat seama imediat că este ţinta unor escroci. “Mi s-a părut prea trasă de păr povestea asta a lui, aşa că am început să-i pun întrebări despre concurs, despre premii şi aşa mai departe. A părut foarte deranjat pentru că de fiecare dată când îl întrerupeam ca să-l chestionez îmi spunea că nu sunt atentă şi că nu îl ascult… Încerca probabil să mă determine să fac ceea ce el îmi spunea. Când i-am zis că nu am bani în casă, m-a întrebat dacă am carduri”, a declarat femeia. Aceasta nu este prima tentativă de fraudă în care escrocii se folosesc de numele unor firme de prestigiu din România, în încercarea de a profita de naivitatea oamenilor.

PRECAUŢIE Contactaţi în legătură cu acest caz, reprezentanţii Romtelecom au făcut mai multe precizări: “În ceea ce priveşte tentativa de fraudă semnalată, precizăm că Romtelecom depune toate eforturile pentru stoparea acestui fenomen şi pentru a oferi suport organizaţiilor abilitate să prindă făptaşii. În acest sens, a fost creată o secţiune specială cu informaţii utile în evitarea unor astfel de experienţe neplăcute pe pagina web a companiei, la adresa www.romtelecom.ro/frauda/. Aici sunt disponibile informaţii despre felul în care clienţii Romtelecom pot evita posibile situaţii de fraudă, fie telefonică, fie prin alte mijloace. În astfel de situaţii, Romtelecom le recomandă clienţilor să fie foarte precauţi când le este comunicată câştigarea unui premiu fără ca aceştia să fi participat la vreun concurs sau tombolă, să ceară mai multe detalii cu privire la presupusul concurs, să nu comunice informaţii personale confidenţiale, să nu apeleze numerele indicate înainte de a verifica dintr-o sursă sigură dacă acestea sunt alocate ca parte a unui concurs organizat de Romtelecom. Chiar în această lună, toţi clienţii care primesc factura Romtelecom în format print, pe hârtie, vor primi şi instrucţiuni de evitare a situaţiilor de fraudă\", se arată într-un comunicat de presă remis ieri de Romtelecom, cotidianului „Telegraf”.