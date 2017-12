Escrocheriile cu poveşti lacrimogene continuă

Pensionarii au devenit, în ultima vreme, o pradă sigură pentru hoţii constănţeni. Indivizii profită de vârsta înaintată a bătrânilor şi le sucesc minţile în aşa fel încât îi determină să facă lucruri pe care în mod normal nu le-ar face. Cu toate avertismentele poliţiştilor şi jurnaliştilor, pensionarii continuă să cadă victime escrocilor. Cel mai recent caz este cel al Elenei Măgărdiceanu, de 92 de ani, din Constanţa. Potrivit anchetatorilor, sâmbătă dimineaţa, în jurul orei 11.00, bătrâna se întorcea de la piaţa din Tomis 3, când a fost acostată de o femeie. „Mi-a spus într-o română stricată că nu ştie cum să ajungă la spital, unde soţul ei şi copilul de zece ani sunt internaţi deoarece au suferit un accident de circulaţie. Plângea şi mă trăgea de mână spre o maşină parcată, cu toate că eu protestam. I-am explicat cum poate ajunge la spital şi i-am spus să mă lase în pace pentru că mă grăbesc, dar ea plângea şi mă ruga să merg la spital. M-a impresionat şi, nu ştiu cum, am ajuns în maşină, unde se afla un bărbat la volan. Am mers la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, femeia a coborât şi bărbatul mi-a spus, vorbind stricat româneşte, că el este din Germania şi că persoana internată este şoferul lui, iar doamna este soţia şoferului. După un timp, femeia s-a întors şi m-au adus acasă. Deşi eu am zis că vreau să mă întorc cu autobuzul, nu m-au lăsat să cobor din maşină. Pe drum, bărbatul a vorbit la telefon şi am înţeles că cel internat şi copilul trebuiau operaţi de urgenţă la cap şi la picior, însă medicul le-a cerut bani, pe care nu îi aveau momentan. Amândoi plângeau în hohote. Când am ajuns acasă, au urcat cu mine şi au intrat în locuinţă, cerându-mi să nu fac zgomot, că ne aud vecinii. Soţul meu stătea pe pat şi bărbatul s-a aşezat lângă el. Femeia mi-a cerut bani cu împrumut, iar bărbatul a scos o borsetă cu un lăcăţel mic, în care mi-a spus că are dolari, dar medicul nu vrea valută. Chiar mi-a arătat un teanc de dolari, pe care am văzut că i-a pus în borsetă şi a închis lăcăţelul. Mi-au zis că îmi lasă gentuţa drept garanţie şi se întorc peste trei ore, când banca le va da banii pentru operaţie şi atunci îmi vor înapoia şi mie suma pe care urma să le-o împrumut. Nici acum nu ştiu de ce am hotărât să îi ajut, parcă m-au fermecat...”, a povestit Elena Măgărdiceanu.

„PUTEAU SĂ NE OMOARE!” Bătrâna a scos din şifonier 3.200 de lei şi i-a dat bărbatului. „Femeia a zis că sunt prea puţini şi atunci am pus pe pat şi restul banilor pe care îi aveam, 11.800 lei, cu intenţia de a le mai da o parte din ei. Bărbatul mi-a cerut o cafea şi am plecat la bucătărie, lăsând toţi banii pe pat, lângă soţul meu. Spre surprinderea mea, am găsit-o pe femeie în bucătărie, nici nu ştiu cum a ajuns acolo... Am făcut cafeaua şi m-am întors în cameră. Bărbatul a gustat din cafea şi a zis că se grăbesc să ajungă la spital. Femeia a luat cheile de la borsetă şi mi-au cerut să îi conduc până la ieşirea din bloc. În timp ce mă întorceam, pe scară, am realizat că cei doi erau hoţi. Eram intrigată de faptul că femeia a luat cheile borsetei. M-am gândit „păi dacă mi-au lăsat-o mie garanţie, de ce a plecat cu cheile?”. I-am spus soţului despre bănuielile mele şi am spart lăcăţelul cu un patent. Am găsit în interior trei pachete cu şerveţele de hârtie, nici urmă de dolari. Ulterior, mi-am adus aminte de restul banilor lăsaţi pe pat şi mi-am întrebat soţul unde sunt. Am căutat peste tot în casă şi am realizat că mi i-au luat şi pe aceia. În total am rămas fără 15.000 de lei, bani strânşi de şase ani, din pensiile noastre, pentru înmormântare sau pentru vreo boală”, a adăugat pensionara păcălită. Bătrâna se simte vinovată că i-a adus pe cei doi în casă, dar îi este recunoscătoare lui Dumnezeu că nu a fost mai rău. „Puteau chiar să ne omoare pentru bani. După ce mi-am revenit din şoc am realizat că femeia putea să ia un cuţit din bucătărie şi să ne înjunghie pe amândoi. Şi cum stătea bărbatul lipit de soţul meu pe pat, putea să scoată un briceag şi să îl taie. Ce ar fi găsit copiii noştri în casă...”, a încheiat bătrâna. Poliţiştii au demarat cercetările pentru prinderea celor două persoane care i-au lăsat pe soţii Măgărdiceanu fără toate economiile.

REŢEA DE ESCROCI Vecinii Elenei Măgărdiceanu au declarat că în bloc locuiesc aproape numai pensionari şi că bătrâna nu este prima persoană jefuită. „Vinerea trecută am văzut cum un ţigan a tras de gratiile unei garsonierei de la parter în timp ce un băiat cu plete umbla prin casa vecinei de la etajul I şi striga „tanti, tanti”. M-am uitat pe geam şi ţiganul a plecat, iar băiatul cu plete a dispărut şi el. Şi nu e primul incident de acest gen în blocul nostru. O pensionară de la etajul III s-a trezit cu un bărbat cotrobăindu-i prin casă, după ce a lăsat uşa apartamentului deschisă larg”, a povestit o locatară din blocul în care locuieşte Elena Măgărdiceanu.

SEMNAL DE ALARMĂ De la începutul acestei luni, alţi trei bătrâni au fost lăsaţi fără agoniseala de-o viaţă: unul dintre ei prin aceeaşi metodă, ceilalţi doi fiind înşelaţi de false cumpărătoare de sticle şi borcane dar şi de o individă care susţinea că prezice viitorul. Însă, cea mai folosită metodă pare a fi povestea emoţionantă cu rude spitalizate care au nevoie de ajutor şi pentru salvarea cărora escrocii cer sume importante de bani şi oferă drept garanţie o borsetă plină cu valută care, după plecarea lor, se transformă în săpun şi serveţele. Escrocii de acest gen acţionează nu numai la Constanţa, ci în toată ţara. Ei îşi aleg victimele cu grijă, din rândul bătrânilor, bazându-se pe faptul că aceştia nu pot da prea multe relaţii la poliţie cu privire la semnalmentele lor şi că, de obicei, nu deţin telefoane mobile pentru a alerta imediat autorităţile. De asemenea, circulă cu maşini cu numere de înmatriculare străine, care nu pot fi reţinute foarte uşor. „Oamenii nu trebuie să se lase impresionaţi de legendele lacrimogene la care hoţii apelează pentru a le câştiga încrederea şi pentru a le putea intra în locuinţă. Trebuie să nu se mai lase influenţaţi şi să nu mai creadă că ei sunt ultima speranţă pentru aceste persoane. Dacă pretind că vor să schimbe bani, există Exchange-uri unde pot face acest lucru. Trebuie să fie foarte atenţi, iar în cazul în care anumite persoane li se par suspecte, să sune imediat la 112”, a declarat şeful Poliţiei Municipiului Constanţa, cms. şef Emilian Pârvu.