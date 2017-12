Eşec amar pentru CSM Medgidia

Temerile lui Ion Crăciun înaintea duelului cu Bucovina Suceava s-au adeverit. CSM Medgidia a înregistrat, sîmbătă, cea mai slabă evoluţie din acest tur în faţa propriilor suporteri, cedînd fără drept de apel în faţa formaţiei sucevene. Calificată în optimile de finală ale Cupei Challenge la handbal masculin, Bucovina a venit cu lecţia învăţată la Medgidia şi a preluat din start iniţiativa. Gazdele au găsit drumul spre gol abia în min. 8 (Kazic, 1-3) şi nu au reuşit nicio clipă să atenteze la succesul formaţiei pregătite de Petre Ghervan. Bucovina a condus la pauză cu 13-9, CSM-ul “trăind”, în prima jumătate a partidei, doar datorită inspiraţiei lui Bojinovic, care a punctat de şapte ori! Scenariul primei reprize s-a repetat şi după reluare, Bucovina deţinînd iniţiativa şi conservînd avansul graţie, în principal, jocului aproape fără greşeală al defensivei. Gazdele s-au apropiat cel mai mult cu zece minute înaintea finalului (18-21), însă a fost o simplă iluzie că pot salva măcar un punct din acest joc. Cu portarul Bogdan Pralea şi inter-ul ex-constănţean Mădălin Ţuţu în zi de graţie, Bucovina s-a impus la final cu 26-22, bifînd două puncte pe deplin meritate. “Această înfrîngere ne va da bătăi de cap mai tîrziu. Nu am reuşit să ne mobilizăm, am făcut numeroase greşeli de prindere şi pasare care s-au transformat în contraatacuri sucevene. Nu mai avem tinereţea şi elanul de dinainte. Am început să îmbătrînim, iar acest lucru se vede în teren. Jucăm static, repunerile rapide au dispărut, iar în apărare nu mai avem agresivitate. Cînd dăm peste o echipă bine aşezată diferenţa se face imediat”, a declarat după joc antrenorul gazdelor, Ion Crăciun. CSM Medgidia rămîne cu o singură victorie în ultimele şapte runde şi se pregăteşte, în acestă săptămînă, de două meciuri infernale: acasă cu HC Odorhei (miercuri) şi la Cluj (sîmbătă).

Au evoluat - CSM (antrenor Ion Crăciun): G. Vasile, Şelaru, Mocanu 1g, Ursuleac, Oselinsche 1g, Kazic 1g, Cazan 3g, Samoilă 3g (2x7m), Gălan, Puşcaşu 1g, Musteaţă, M. Vasile, Dinescu 1g, Bojinovic 11g (1x7m); Bucovina (antrenor Petre Ghervan): Pralea, Andrei, Bibirig, Tcaciuc 1g, Bursuc, Chiruţ 5g (2x7m), Adomnicăi 1g, Gavriloaia 5g, Ţuţu 7g, Mitrea 3g (1x7m), Dospinescu 4g, Brădăţan, Acatrinei, M. Ignat. Au arbitrat: Adrian Barbu şi Sorin Nica (ambii din Piteşti).