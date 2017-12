Eşec costisitor

Pentagonul a pierdut avionul supersonic Falcon HTV-2, în cadrul unui experiment al cărui eşec va deveni, cu siguranţă, cel mai costisitor din lume. Incidentul are loc la un an după ce autorităţile americane au pierdut contactul cu primul prototip Falcon HTV-2. Agenţia pentru proiecte de cercetare avansată în domeniul apărării (DARPA) a încercat ani la rândul să dezvolte o aeronavă capabilă să zboare cu circa 21.000 de kilometri pe oră, o viteză la care ar parcurge distanţa de la New York la Los Angeles, de exemplu, în 12 minute. Avionul era prezentat ca fiind capabil să ajungă oriunde în lume, în mai puţin de o oră. Proiectul face parte din eforturile Pentagonului de a dezvolta capacitatea de atac rapid, ceea ce ar permite armatei să elimine ameninţările din întreaga lume. Potrivit planului, aeronava a fost lansată de la o bază din California, s-a separat de racheta care l-a propulsat în straturile superioare ale atmosferei şi dus a fost. DARPA a anunţat într-un comunicat că a strâns date numai din primele nouă minute ale zborului, din cauza unei anomalii care a dus la pierderea semnalului. Potrivit primelor informaţii, aeronava s-ar fi prăbuşit în Pacific, conform rutei de zbor planificate. O echipă de experţi ar urma să analizeze datele strânse în timpul zborului, pentru a determina ce s-a întâmplat. Potrivit DARPA, temperatura la suprafaţa Falcon poate ajunge până la 2.000 de grade Celsius, suficient de ridicată pentru a topi oţelul. Aeronava ar trebui să atingă o viteză de 22 de ori mai mare decât cea a unui avion comercial.