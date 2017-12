CS Volei 2004 Tomis a scăpat printre degete o victorie care îi stătea la îndemână în meciul jucat aseară, în Sala Sporturilor din Constanţa, împotriva formaţiei poloneze Tauron MKS Dabrowa Gornicza, contând ca manşă tur din optimile de finală ale Cupei CEV la volei feminin. Gazdele au condus cu 2:0 la seturi, dar, ca în volei, au pierdut cu 2:3! Scorul pe seturi a fost: 28:26, 25:21, 20:25, 14:25, 10:15. După un început favorabil polonezelor, formaţia constănţeană a întors spectaculos rezultatul în primul set, pe care l-a câştigat în prelungiri. Setul al doilea a fost clar dominat de gazde, care au servit inteligent şi s-au impus fără emoţii. Momentul psihologic al partidei a fost accidentarea Georgetei Ciobanu, care până atunci fusese una dintre cele mai bune jucătoare de pe teren. La scorul de 6:7, în setul al treilea, centrul gazdelor s-a lovit cu genunchiul de stâlpul fileului şi nu a mai putut continua partida. Ieşirea ei de pe teren a dereglat jocul echipei din Constanţa, care până la finalul meciului nu a mai putut face faţă formaţiei adverse. Diferenţa a făcut-o până la urmă banca de rezerve, pe care la CSV 2004 Tomis au luat loc doar două jucătoare! Tauron a deplasat la Constanţa 12 componente ale lotului (a lipsit experimentata Elzbieta Skowronska), iar antrenorul Waldemar Kawka a utilizat 11 dintre ele! Semnificativ este faptul că Zebrowska (25 de ani) şi Kurnikowska (18 ani!) le-au înlocuit în setul al doilea pe experimentatele Pura şi Szczurek şi au rămas pe teren până la final. Vicecampioana României mai are doar şanse teoretice de calificare după acest eşec pe teren propriu. Trebuie să câştige returul de la Dabrowa Gornicza, programat miercurea viitoare, de la ora 20.00, dar şi setul de aur, care departajează echipele aflate la egalitate de victorii pe ansamblul celor două manşe.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Din păcate, după accidentarea Getei am avut o cădere psihică din care nu am mai reuşit să ne revenim. Nu am avut experienţa necesară, iar echipa din Polonia are un lot mai complet şi mai experimentat” - Claudia Gavrilescu (căpitan CSV 2004 Tomis). „Cred că la 2:0 ne-am culcat puţin pe o ureche, ne-am văzut prea devreme învingătoare, iar în volei, când nu câştigi cu 3:0 pierzi cu 3:2” - Diana Neaga (jucătoare CSV 2004 Tomis). „Am fost dezavantajaţi de faptul că lotul nostru nu este complet! Astăzi (n.r. - joi) am avut doar două rezerve, apoi am pierdut-o şi pe Ciobanu, accidentată. Din acel moment, jocul s-a întors în favoarea echipei adverse, care a jucat din ce în ce mai bine, iar noi nu am mai reuşit să ne revenim” - Darko Zakoc (antrenor principal CSV 2004 Tomis). „Multe nu se pot spune după un asemenea meci. Din păcate, am avut ghinion cu acea accidentare, exact când eram la cârma partidei. Le-a demoralizat pe fete, ne-a dezechilibrat nouă sistemul de joc, dar asta e, sper să ne redresăm în retur” - Cristian Zgabercea (preşedinte CSV 2004 Tomis). „Am fost echipa mai bună astăzi, chiar dacă am început mai slab, cu multe greşeli. Din setul al treilea am evoluat la adevărata noastră valoare şi am câştigat pe merit” - Ivana Plchotova (jucătoare Dabrowa Gornicza). „Cred că trebuia să câştigăm acest meci mai devreme, dacă arbitrajul ar fi fost corect în primul set. În opinia mea, au fost 5-6 erori împotriva noastră” - Waldemar Kawka (antrenor principal Dabrowa Gornicza).

Au evoluat - CSV 2004 Tomis (antrenori Darko Zakoc şi Constantin Alexe): Neaga - Trică, Gavrilescu, Ciobanu, Nemţanu, Majstorovic şi Vujovic - libero (au mai jucat: Vîlcu şi Bobi); Gornicza (antrenori Waldemar Kawka şi Leszek Rus): Muhlsteinova - Pura, Plchotova, Lis, Szczurek, Ikic şi Strasz - libero (au mai jucat: Haladyn, Liniarska, Zebrowska şi Kurnikowska). Au arbitrat: Petar Harizanov (Bulgaria) - Tiran Shaino (Israel).