Eşec la Eurovision! România, doar a 12-a poziţie...

Trupa Mandinga, reprezentanta României la Eurovision 2012, s-a clasat pe locul al 12-lea, în finala concursului desfăşurată, sâmbătă seară, pe scena de la Baku din Azerbaidjan. Formaţia care a interpretat piesa „Zaleilah”, compusă de Costi Ioniţă, a obţinut doar 71 de puncte. România a primit punctajul maxim (12 puncte) de la Republica Moldova şi a fost pe locul al doilea în clasamentul Spaniei, cu 10 puncte, însă nu s-a mai regăsit pe primele trei poziţii (cu 12, 10 şi respectiv opt puncte) în topurile altor ţări.

DEZAMĂGIRE Mandinga a cântat, cu această ocazie, în faţa a 25.000 de spectatori, toate biletele la evenimentul găzduit de capitala azeră fiind epuizate de mai bine de trei săptămâni. Membrii formaţiei s-au declarat dezamăgiţi că nu au reuşit să obţină un loc mai bun în finala concursului Eurovision. „Ne pare rău că nu am reuşit să aducem un loc mai bun pentru ţara noastră, dar Dumnezeu ne este martor că am muncit enorm şi ne-am dedicat integral acestui concurs, alături de echipa TVR. Noi am oferit tot ceea ce am avut mai bun pe scenă. Am fost felicitaţi de ceilalţi concurenţi, de jurnalişti şi chiar de oameni care ne-au oprit la câţiva paşi pe care i-am făcut de la autocar la hotel, după finală. Suntem recunoscători tuturor celor care au susţinut Mandinga, românilor care ne-au fost alături şi sperăm să se simtă mândri că, anul acesta, România a avut un loc mai bun decât multe ţări considerate şi ele favorite şi cu bugete impresionante investite în promovare pentru Eurovision”, a declarat solista trupei Mandinga, Elena Ionescu.

„Am primit invitaţia de a concerta din nou în Azerbaidjan, după ce am cântat aici în faţa a peste 20.000 de oameni. Acum încercăm să ne punem agenda în ordine şi apoi să vedem ce e de făcut”, a spus şi trompetistul formaţiei, Alex Burcea.

ELENA, AFECTATĂ DE PROBLEMELE DIN VIAŢA PERSONALĂ Solista trupei Mandinga, Elena, a avut parte de o atmosferă tensionată, în perioada reprezentaţiilor de la Baku, trecând prin momente neplăcute, care, în mod cert, şi-au pus amprenta şi asupra evoluţiei sale din finală. Dacă în timpul reprezentaţiei din prima semifinală, s-a produs o defecţiune tehnică, iar Elena nu a mai auzit nimic în cască, înainte de marea finală, mama solistei, Constantina Ionescu, a făcut câteva declaraţii... şocante despre viaţa personală a artistei, care nu aveau nicio legătură cu participarea la Eurovision. „Toată lumea spune despre fata mea că are iubit. Da, are un prieten, Marian şi se înţeleg foarte bine, dar nu e şi iubitul ei. Iubit înseamnă altceva, adică să te gândeşti la măritat sau să te tăvăleşti prin cearşafuri. Or, fata mea nu face aşa ceva!”, a declarat mama solistei.

SUEDIA, CÂŞTIGĂTOAREA ŞI VIITOAREA GAZDĂ A EUROVISIONULUI Marea favorită la Eurovision 2012, Suedia, s-a clasat pe primul loc în finala concursului, cu piesa „Euphoria”, interpretată de Loreen. Este cea de-a cincea ediţie câştigată de Suedia, de la succesul din 1974, când ABBA a cucerit publicul cu „Waterloo”. Reprezentanta Suediei a câştigat detaşat cu 372 de puncte, astfel că Eurovision 2013 se va organiza la Stockholm. Locul al II-lea a fost ocupat de Rusia, cu 259 de puncte, iar locul al III-lea de Serbia, cu 214 puncte.

Loreen, tânăra de 28 de ani cu origini marocane, care a reprezentat Suedia la Eurovision 2012, a avut un moment extrem de reuşit în finală. Născută la Stockholm, în 1983, Loreen, pe numele său real Lorine Zineb Noka Talhaoui, a devenit cunoscută în ţara sa după ce a participat la cea de-a IV-a ediţie a concursului „Idol”.