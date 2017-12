Eşec nemeritat pentru “rechini”

Obligaţi să cîştige pentru a ieşi din zona periculoasă a clasamentului, “rechinii” au abordat curajos restanţa cu Dinamo, contînd din etapa a cincea a Ligii I, disputată aseară pe Stadionul “Farul”. Aşezaţi perfect în teren de antrenorul Constantin Gache, care i-a predat o lecţie tactică omologului său dinamovist, fostul mare portar Walter Zenga, constănţenii au dominat clar prima repriză. Prima ocazie a apărut în min. 8, cînd Gheară a trimis cu capul la o palmă pe lîngă stîlpul din stînga lui Lobonţ. Băgată în corzi, campioana nu a putut să reacţioneze şi, după o jumătate de oră, ocaziile au început să curgă la poarta oaspeţilor. Şutul lui Gheară din lovitură liberă nu a nimerit ţinta, devierea lui Nanu a ajuns în braţele lui Lobonţ, iar Todoran a ratat de puţin întîlnirea cu mingea la pasă lui Todoran. Cu trei minute înainte de pauză, Băcilă a fost la un pas de golul vieţii sale, dar portarul dinamovist a scos peste transversală. La reluare, bucureştenii s-au instalat în terenul Farului, dar în min. 52, constănţenii au irosit o oportunitate uriaşă de a marca. Un-doi-ul dintre Todoran şi Nanu a făcut şah-mat apărarea lui Zenga, însă mingea trimisă de mijlocaşul gazdelor a “muşcat” din bara laterală. Mai proaspătă, Dinamo a pus stăpînire pe joc, însă a ameninţat poarta lui Curcă doar cu şuturi de la distanţă. Fostul internaţional a scos senzaţional “trasoarele” lui Niculescu şi Bratu, iar transversala l-a salvat la mingea expediată de Cristea. Tabela de marcaj s-a schimbat cu cinci minute înainte de final, cînd dinamoviştii au uitat de legile fair-play, acţionînd după indicaţiile tehnicianului italian: “Totul pentru victorie!”. Deşi Pătraşcu era căzut în propriul careu, acuzînd o accidentare, oaspeţii au continuat faza sub privirile îngăduitoare ale arbitrului Cristian Balaj, iar Cristea a marcat cu un şut norocos de la 22 m, mingea ricoşînd în plasă după ce a lovit bara laterală. Neimpresionat de prostestele “rechinilor”, Balaj şi-a continuat “show-ul”, dictînd doar două minute de prelungiri, deşi fuseseră cinci schimbări şi numeroase accidentări în repriza secundă.

Au evoluat - Farul (antrenor Constantin Gache): G. Curcă - Farmache, Gheară, Şchiopu, Maxim - Băcilă, Todoran, Pătraşcu (87 M. Nae), Mala, Voiculeţ - E. Nanu (53 Guriţă); Dinamo (antrenor Walter Zenga): Lobonţ - Stoican, Moţi, Şt. Radu, Pulhac - Ad.Cristea, Mărgăritescu (59 Fl. Bratu), Ropotan, C. Munteanu (75 Chiacu) - Dănciulescu, Cl. Niculescu (87 L. Goian). A marcat: Ad.Cristea 85. Cartonaşe galbene: Maxim - Moţi, Ropotan. Spectatori: 3.000. Au arbitrat: Cristian Balaj (Baia Mare) - Marcel Savaniu (Sibiu) şi Stelian Slabu (Braşov).

Spectacol jenant marca “Zenga”

Mulţumit de rezultat, Walter Zenga şi-a felicitat elevii la conferinţa de presă şi a invocat regulile UEFA pentru lipsa de fair-play a acestora. În plus, a explicat că nu-l interesează jocul prestat de echipa sa, ci doar punctele, dînd exemplu partida România - Olanda. Deranjat de întrebările jurnaliştilor, Zenga a părăsit conferinţa de presă, rostind printre dinţi, pentru sine, cîteva cuvinte în italiană. De partea cealaltă, Constantin Gache a atacat dur arbitrajul lui Balaj. “Nu am ce să le reproşez jucătorilor şi cred că am fi meritat măcar un punct. M-am ferit să comentez arbitrajul, dar este clar că există probleme. Îl consideram pe Balaj mare meseriaş, numărul unu în ţară, încă îl mai consider, dar ştie ce vrea. Nu a arbitrat cu aceeaşi măsură şi este de ajuns să te ciupească puţin atunci cînd joci împotriva campioanei. Iar rezerva Bocăneală îşi acoperea colegii, explicîndu-mi mie despre fotbal, de parcă eu aş fi picat la stadion din cer. În plus, faptul că s-au dat doar două minute de prelungire spune multe. Nu se mai poate aşa!”, a acuzat tehnicianul constănţean, care a comentat atitudinea lui Zenga: “Eu nu o să mă ridic să plec, dar pentru noi exista regula UEFA, iar pentru ei cu totul alte reguli”.

Clasament

1. CFR Cluj 11 8 3 0 18- 7 27 (+9)

2. Poli Timişoara 11 7 3 1 26-17 24 (+6)

3. Dinamo 11 7 2 2 22-10 23 (+8)

4. Unirea Urziceni 11 7 2 2 17-10 23 (+8)

5. Rapid 10 6 4 0 17- 7 22 (+7)

6. FC Vaslui 11 6 3 2 21-11 21 (+6)

7. Steaua 9 5 3 1 8- 4 18 (+6)

8. Gloria Bistriţa 10 4 3 3 13-14 15 (0)

9. Ceahlăul 10 4 1 5 11-13 13 (-2)

10. Oţelul Galaţi 11 4 0 7 15-25 12 (-3)

11. Pandurii Tg. Jiu 10 3 1 6 9-10 10 (-8)

12. U. Craiova 11 3 1 7 9-14 10 (-8)

13. Poli Iaşi 11 3 1 7 11-17 10 (-8)

14. FC FARUL 11 3 1 7 5-13 10 (-8)

15. UTA 11 2 3 6 10-14 9 (-6)

16. Dacia Mioveni 11 2 3 6 10-15 9 (-6)

17. Gloria Buzău 11 2 2 7 5-19 8 (-10)

18. U. Cluj 11 0 4 7 13-20 4 (-11)