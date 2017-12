Eşec... onorabil pentru Futsal Municipal Constanţa

În ultimul meci oficial jucat în 2007, Futsal Municipal Constanţa a pierdut meciul restanţă jucat aseară, în deplasare, cu ACS Odorheiu Secuiesc, scor 7-1 (4-1) pentru gazde. Golul constănţenilor a fost înscris de tînărul Ciobănaşu, care a egalat la unu. “Pot spune că am scăpat ieftin, ţinînd cont de condiţiile speciale în care am jucat acest meci. Chiar dacă nu am avut decît o schimbare la dispoziţie, băieţii au jucat admirabil, scorul putea fi mai mic, dar am ratat mai multe contraatacuri şi am avut trei bare. E greu cu un lot aşa de restrîns, nici antrenamente nu putem face cum trebuie”, a declarat antrenorul secund Georges Mihai, care a condus echipa la Odorhei. Au jucat pentru Municipal: Resmeriţă - Cărăuleanu, Stoianof, Badea, Ciobănaşu şi G. Mihai. Să mai spunem că meciul de la Odorhei a fost ultimul din carieră pentru Sebi Stoianof, care a decis să renunţe la activitatea de jucător. „Am şi eu o vîrstă, împlinesc anul viitor 35 de ani şi am hotărît să rămîn doar cu arbitrajul. Cît despre meci, ce să zic, a fost maximum din ce puteam scoate în faţa unei echipe foarte bune. Gazdele mi-au făcut şi o surpriză foarte plăcută înainte de meci, cînd mi-au dat un buchet de flori şi un trofeu foarte frumos, cu o gheată şi o minge. Întîmplarea face ca aici să fi debutat în fotbalul de sală şi tot aici să mă las!”, a declarat, emoţionat, Stoianof, care va continua să joace fotbal în sală la... Trofeul “Telegraf”.