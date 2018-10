Eşec pentru SSC Farul la revenirea acasă, goluri de cascadorii râsului

Speranţele în obţinerea unui rezultat pozitiv în confruntarea din etapa a 11-a a Ligii a 2-a la fotbal pentru SSC Farul Constanţa au fost spulberate de erorile nepermise din defensiva gazdelor în meciul cu Universitatea Cluj. Întâlnirea de miercuri, care a consemnat revenirea pe stadionul din strada Primăverii, s-a încheiat cu victoria oaspeţilor, scor 3-0 (D. Goga 7-pen., Ursu 55, Florescu 80), echipa constănţeană nereuşind să profite nici de omul în plus de care a beneficiat după eliminarea lui Haţiegan, din minutul 34.

Preluarea greşită a portarului M. Popa, care a dus la acordarea loviturii de la 11 metri din primele minute ale partidei, apoi neînţelegerile demne de cascadorii râsului dintre fundaşii Roumadi şi Dombrovoschi, la al doilea gol, şi dintre Roumadi şi Kwadwo Twumasi, la al treilea gol, au stabilit rezultatul final, unul care menţine formaţia de la ţărmul mării în zona nisipurilor mişcătoare.

Au evoluat următoarele echipe - SSC Farul: M. Popa - Dombrovschi (78 Sabangeanu), Kwadwo Twumasi, Roumadi, Zanfir - Tudorică, Mbaka - R. Licu (63 Dumitraşcu), Momodou, Apostolache (52 P. Niţă) - Al. Grigoraş (cpt.); U. Cluj: Dur-Bozoancă - Takacs, Abrudan, Cordoş, Berci - G. Florescu, Kofi Twumasi - Ursu (86 M. Coman), D. Goga (cpt.) (60 G. Giurgiu), Haţiegan - Gavra (75 T. Căpuşă).

„Nu mă aşteptam la un rezultat aşa dur. Ştiam că va fi foarte greu. Am făcut iar cadouri. Capul sus. Acceptăm înfrîngerea. Nu am meritat mai mult. Am făcut mult prea multe greşeli”, a declarat antrenorul principal al Farului, Petre Grigoraş.

MARICA, DEZAMĂGIT DE REZULTAT

„Până nu demult oamenii credeau că facem blocuri aici. Mi-a scăzut puţin moralul după înfrângerea asta, foarte adevărat, dar vom face tot ceea ce depinde de noi să readucem plăcerea oamenilor şi bucuria de a veni aici, pe stadionul Gheorghe Hagi, pe stadionul Farul. Sperăm să avem susţinerea lor de fiecare dată. Ne bucurăm că au fost în număr atât de mare astăzi la stadion. Sunt multe lucruri de pus la punct. Suntem tineri, entuziaşti, şi vom munci cu toate resursele noastre pentru a crea a echipă competitivă aici, la Constanţa. Astăzi suntem trişti, dar mâine o luăm de la capăt”, a spus şi Ciprian Marica.

Celelalte rezultate ale etapei: Academica Clinceni - Pandurii Tg. Jiu 4-1, Petrolul Ploieşti - Luceafărul Oradea 6-2, Sportul Snagov - CS Baloteşti 4-1, UTA Arad - Metaloglobus Bucureşti 6-1, ACS Poli Timişoara - Chindia Târgovişte 1-3, Ripensia Timișoara - ACS Energeticianul 1-1, Dacia Unirea Brăila - ACS ASU Politehnica Timișoara 0-2, Daco-Getica Bucureşti - Aerostar Bacău 3-0, CS Mioveni - Fotbal Club Argeş 0-1.

Clasament: 1. Snagov 27p (golaveraj: 20-6), 2. Clinceni 24p (29-7), 3. FC Argeş 24p (18-6), 4. Chindia 23p (21-12), 5. Petrolul 22p (25-10), 6. U. Cluj 20p (20-11), 7. Mioveni 19p (18-9), 8. UTA 19p (19-12), 9. Pandurii 18p (24-17), 10. Energeticianul 17p (18-15), 11. ASU Poli 17p (11-10), 12. Daco-Getica 14p (17-19), 13. Metaloglobus 14p (11-22), 14. Ripensia 9p (15-24), 15. SSC FARUL 9p (15-26), 16. Luceafărul 9p (11-24), 17. Baloteşti 8p (10-22), 18. Aerostar 7p (11-25), 19. ACS Poli 5p (11-25), 20. Dacia Unirea 4p (7-29).