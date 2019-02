Eșec răsunător al DNA în cazul Arhiepiscopului Teodosie al Tomisului

DNA a fost îngenuncheată în dosarul ÎPS Teodosie, dealtfel, un dosar de mare mândrie pentruDirecția constănțeană anticorupție care îl plasa la loc de cinste în toate rapoartele de activitate.Judecătorii Rodica Aida Popa și Marius Foitos de la Înalta Curte de Casație și Justiție au confirmat decizia Curții de Apel Constanța de restituire la DNA a dosarului de inducere în eroare a organelor judiciare, mărturie mincinoasă și abuz în serviciu fabricat împotriva Arhiepiscopului Tomisului, Teodosie Petrescu. Decizia a fost luată din cauza încălcării de către DNA a dreptului la un proces echitabil.

Continuă seria de eșecuri suferite de catre Directia Nationala Anticoruptie. De data aceasta, infrangerea este cu atat mai umilitoare, cu cat rechizitoriul fabricat de parchetul anticoruptie pe vremea Laurei Kovesia fost facut praf inca din camera de consiliu. Joi, 17 ianuarie 2019, judecatorii ICCJ Rodica Aida Popa (presedinte) si Marius Dan Foitos au dispus definitiv intoarcerea dosarului la parchet pentru refacerea rechizitoriului. Este vorba despre cauza in care DNA Constanta, in martie 2018, l-a trimis in judecata pe Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie Petrescu, pentru pretinse fapte de inducere in eroare a organelor judiciare, marturie mincinoasa si abuz in serviciu in forma continuata. Oricat ar parea de ironic, facatura ticluita de DNA a fost scoasa la iveala chiar de fostul procuror PICCJ Marius Foitos, cel care i-a fost subaltern Laurei Kovesi in perioada in care aceasta conducea Parchetul General.

Iata minuta ICCJ:

„Respinge, ca nefondata, contestatia formulata de Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta impotriva incheierii penale nr. 174/P/CP din data de 27 septembrie 2018 a Curtii de Apel Constanta - Sectia Penala si pentru Cauze Penale cu Minori si de Familie, privind pe inculpatii Poalelungi Neculai, Stoichin Ciprian si Petrescu Teodosie. Onorariile partiale aparatorilor desemnati din oficiu, pana la prezentarea aparatorului ales, in suma de cate 85 lei, raman in sarcina statului. Cheltuielile judiciare ocazionate cu judecarea contestatiei formulate de Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta, raman in sarcina statului. Definitiva. Pronuntata in sedinta din Camera de Consiliu, azi, 17 ianuarie 2019”.

Practic, Inalta Curte a confirmat hotararea luata pe 27 septembrie 2018 de judecatoarea Adriana Ispas de la Curtea de Apel Constanta, prin care magistratul a spulberat rechizitoriul intocmit de DNA Constanta impotriva Arhiepiscopului Tomisului. In acest sens, Curtea de Apel Constanta a decis excluderea tuturor probelor administrate in cursul urmaririi penale in legatura cu infractiunile deduse judecatii. Instanta a constatat si nulitatea ordonantelor de extindere a urmaririi penale „in rem”, de extindere a urmaririi penale fata de suspectii Petrescu Teodosie, Poalelungi Neculai, Stoichin Ciprian, respectiv de punere in miscare a actiunii penale fata de cei trei inculpati.