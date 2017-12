Eșec rușinos pentru FC Farul

08:20:26 / 08 Octombrie 2015

Bumerangul

Asta inseamna sa dai salarii in avans jucatorilor nou-sositi. Ei stiu ca nu vor mai fi platiti si vor pleca in iarna, iar acum nu mai pun osul la bataie. Aceasta practica, de a da salarii in avans pentru a obtine semnaturile unor jucatori, este cea a unor conducatori INCOMPETENTI, care de-a lungul timpului si-au pierdut orice urma de incredere din partea adevaratilor fotbalisti. Acum vin la Farul doar mercenarii si cei slabi.