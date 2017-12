Eşec şi joc slab pentru FC Farul

Euforia victoriei cu CSMS Iaşi s-a risipit ieri, când FC Farul Constanţa a pierdut întâlnirea cu Unirea Slobozia, disputată în deplasare, în etapa a 7-a a Ligii a II-a la fotbal, scor 0-2. Fără fundaşul dreapta Robert Băjan, chemat la lotul naţional sub 19 ani, antrenorul Ion Răuţă a fost nevoit să facă două schimbări faţă de formula de start din partida cu ieşenii, iar acest lucru s-a simţit. După un început echilibrat, fără mari ocazii, gazdele au deschis scorul în min. 30, când S. Stan a reluat cu capul din careul mic, după o lovitură de colţ executată de L. Mihai II. Diferenţa s-a mărit în min. 57, când Ivaşcă a executat o lovitură liberă, iar Jianu a trimis în plasă din 5 m.

„Am făcut cel mai slab joc din acest sezon şi a fost o schimbare totală faţă de meciul cu CSMS Iaşi, de sâmbătă. Nu am fost agresivi, circulaţia balonului a fost lentă şi nu am reuşit să deschidem jocul pe benzi. Întâlnirea a fost echilibrată până la deschiderea scorului, care a venit în urma unui corner, unde nu am făcut marcaj cum trebuia. Din acel moment, totul s-a rupt. Am făcut două schimbări în debutul reprizei secunde, pentru a forţa în ofensivă, dar după câteva minute am primit al doilea gol, tot dintr-o fază fixă, o lovitură liberă. Am mai băgat un atacant, dar l-am pierdut apoi pe Silvăşan, a cărui accidentare a recidivat, astfel că am jucat ultimul sfert de oră în inferioritate numerică. A contat şi absenţa lui Băjan, pentru că am fost nevoit să fac două schimbări în formula de start. Este un meci pe care nu ar fi trebuit să-l pierdem, iar dacă am fi jucat măcar la optzeci la sută din capacitatea noastră, rezultatul ar fi fost altul”, a declarat antrenorul principal al Farului, Ion Răuţă.

Au evoluat pentru FC Farul: G. Curcă - Niţescu, Bumbac, Buzea, Mansur - Coteanu (52 Nicola), I. Florea (52 N. Creţu), Coconaşu, Ivanovici - Silvăşan, Butoi (62 Igiroşanu).

Celelalte rezultate din etapa a 7-a a Seriei 1: SC Bacău - Rapid CFR Suceava 5-1, Unirea Tărlungeni - Dunărea Galaţi 1-0, Gloria Buzău - ACS Berceni 0-0. Meciul CSMS Iaşi - Rapid Bucureşti se va disputa pe 23 octombrie, iar FC Clinceni şi CF Brăila au stat.

Clasament: 1. Rapid Bucureşti 14p (golaveraj: 7-3), 2. FC Clinceni 13p (15-6), 3. CSMS Iaşi 12p (10-6), 4. FC FARUL CONSTANŢA 10p (5-8), 5. ACS Berceni 9p (7-4), 6. Unirea Slobozia 9p (11-11), 7. Gloria Buzău 8p (7-4), 8. Unirea Tărlungeni 5p (4-5), 9. CF Brăila 5p (8-10), 10. SC Bacău 3p (7-10). 11. Rapid CFR Suceava 3p (5-14), 12. Dunărea Galaţi 1p (5-10).