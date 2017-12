Eşec usturător pentru FC Farul

Ceahlăul Piatra Neamţ şi-a respectat blazonul şi poziţia fruntaşă în clasament, reuşind o victorie nesperată prin proporţiile scorului: 5-1 la Constanţa, cu FC Farul. Gazdele au jucat sub orice critică în prima repriză, când nemţenii au înscris de patru ori şi au mai avut două mari ratări. Nimeni din tabăra constănţeană nu-şi mai aminteşte vreun meci în care Farul să încaseze patru goluri acasă, într-o repriză! Practic, Ceahlăul a jucat singură pe teren în prima repriză şi a început meciul de la 1-0: în min. 2, portarul Răuţă a scăpat nepermis mingea în poartă, la o centrare de pe dreapta a lui Vădrariu, din lovitură liberă. Farul a replicat prin Stăncioiu, cu un şut imprecis de la distanţă, însă erorile defensivei i-au „îngropat” pe constănţeni. Golurile înscrise de Viţelaru (min. 17, lovitură de cap după un corner executat de Vădrariu) şi M. Constantinescu (min. 27, şut din careu, de lângă visătorii fundaşi adverşi) au lămurit soarta celor trei puncte puse în joc după mai puţin de o jumătate de oră! Până la pauză am mai notat ratările lui Cebotaru şi M. Constantinescu, dar şi golul de 0-4 al aceluiaşi M. Constantinescu (min. 45+1), scăpat singur cu portarul după ce apărarea constănţeană a greşit pasul la ofsaid. După pauză, Farul a dat o replică mai bună, pe fondul relaxării oaspeţilor. L. Ştefan a centrat periculos (min. 49) şi balonul a lovit bara, apoi Gafiţa a şutat imprecis, singur cu Răuţă. Golul de onoare al gazdelor l-a reuşit Husein (min. 63), însă rezultatul final, 5-1 pentru Ceahlăul, l-a stabilit tot un constănţean, Achim, jucătorul nemţenilor fiind format chiar la FC Farul. Acesta a înscris superb, cu un voleu de la 16 m, în min. 81. Pe final de meci, Răuţă şi-a mai “spălat păcatele”, apărând în situaţie de singur cu atacanţii adverşi Vădrariu şi Chitoşcă.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Am prins o zi foarte bună, mai ales în prima repriză, în care am demonstrat că merităm să fim pe primul loc. Am pregătit foarte bine acest joc, în faţa unei echipe care ştiam că evoluează foarte bine pe teren propriu şi primeşte greu gol”, a declarat Constantin Enache, antrenor principal la Ceahlăul. „Ce mai e de spus când am început meciul de la 1-0 pentru echipa oaspete? A fost un joc slab al echipei noastre, cu o primă repriză total ratată. E prima înfrângere acasă şi sper să fie şi ultima. Am întâlnit liderul clasamentului, o echipă omogenă şi care astăzi (n.r. - sâmbătă) a fost mai bună. Le mulţumesc celor din tribune, care ne-au încurajat din primul până în ultimul minut, chiar şi la 4-0 şi 5-1 pentru adversari. Le cerem scuze pentru acest meci, pe care vrem să-l uităm cât mai repede”, a spus Ion Barbu, antrenor secund la FC Farul. Barbu a mai anunţat că Vajou, înlocuit în min. 25 din cauza unei accidentări, are ruptură musculară la aductori.

Au evoluat - Farul (antrenori Gheorghe Butoiu şi Ion Barbu): Al. Răuţă - Niţescu, L. Ştefan, Vajou (25 Dutciuc), Paşcovici - Husein (80 Păduraru), Buzea, Stăncioiu, Sascău - Şt. Ciobanu, Borza (46 I. Lupu); Ceahlăul (antrenori Constantin Enache şi Costel Ilie): Villadsen - Nohai, Forminte, Viţelaru, Barna - Bădescu (84 Chitoşcă), Achim, Cebotaru, Vădrariu - M. Constantinescu (51 Fabbron), Gafiţa (80 Onciu). Cartonaşe galbene: L. Ştefan, I. Lupu - Gafiţa. Au arbitrat: Radu Petrescu - Florin Stănescu, Andrei Constantinescu (toţi din Bucureşti). Observatori: Constantin Zotta şi Augustin Deleanu (Bucureşti).