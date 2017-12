„Eşecul summitului privind bugetul umbreşte imaginea UE”

NEGOCIERI OPRITE Ecouri în presa străină din Europa după eşecul summitului de la Bruxelles pe tema bugetului Uniunii Europene (UE) din perioada 2014-2020. Jurnaliştii de la AFP consideră că punctul mort în care au ajuns negocierile pentru proiectul de buget comun umbreşte imaginea unei Europe laureate a premiului Nobel pentru Pace dar fără viziune şi încă îngropată în criză. După două zile de dezbateri, cei 27 de şefi de stat şi de guvern din UE nu au reuşit să surmonteze diviziunile. Ei au plecat fără un acord asupra bugetului pentru 2014-2020 şi fără umbră de compromis. Singura promisiune care angajează liderii europeni este de a se revedea la începutul anului viitor. Cei de la AFP punctează că la ieşirea de la summit toţi liderii au încercat să minimizeze eşecul, în ciuda divergenţelor. \"Nu este o dramă\", au insistat mai mulţi oficiali, printre care s-a numărat şi preşedintele francez François Hollande sau cancelarul german Angela Merkel. Veteranul summiturilor privind bugetul, luxemburghezul Jean-Claude Juncker a amintit că niciodată un proiect de buget multianual nu a fost adoptat \"din prima încercare\".

REZULTAT PREVIZIBIL Jurnaliştii AFP apreciază că la eşecul summitului, destul de previzibil, se adaugă altor disfuncţionalităţi care generează îndoială în Europa. Liderii statelor membre nu s-au înţeles dacă trebuie să taie sau nu 30 de miliarde de euro. \"Sumele în joc sunt derizorii - 0,1% din PIB-ul comunitar. Am asistat la un spectacol penibil în ultimele două zile\", a reacţionat lidera socialiştilor francezi din Parlamentul European, Catherine Trautmann. De aceeaşi părere a fost şi premier belgian Guy Verhofstadt. Însă Belgia are state vechi în UE iar câteva miliarde în plus sau în minus sunt floare la ureche pentru Ţara Morilor de Vânt. Într-un climat plin de incertitudine, cetăţenii europeni, în special cei din ţările cele mai afectate de criza datoriilor, se îndepărtează de Europa şi de situaţie profită partidele populiste eurosceptice.